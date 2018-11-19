Опрос: каждый пятый житель Эстонии боится прихода экстремистов к власти

Приход экстремистов к власти из различных угрожающих Эстонии вариантов отметило большинство респондентов, чуть меньше людей боится нового экономического кризиса, сообщила в понедельник газета Postimees.

В страхе перед новым экономическим крахом признались 13 процентов респондентов. Неэстонцы боятся экономического кризиса заметно сильнее, чем эстонцы — он на втором месте в перечне страхов неэстонцев, но на пятом в перечне страхов эстонцев.

Наемные работники втрое сильнее боятся экономического кризиса, чем предприниматели.

Если остальные социально-демографические группы различаются слабо, то по страхам заметно различаются сторонники разных партий. По мнению эксперта Kantar Emor Айвара Воога, это однозначно указывает на то, что люди выбирают партии, руководствуясь ценностями.

Массовой иммиграции боится каждый десятый. Отчетливо выделяются сторонники Консервативной народной партии (EKRE), среди которых массовую иммиграцию в качестве главного страха указал каждый четвертый. За ними следуют сторонники «Отечества». Противостояние массовой иммиграции занимает центральное место в программе обеих консервативных партий.

В то же время, высокая иммиграция не является главным поводом для страха сторонников «Отечества», которые вдвое сильнее боятся прихода к власти популистов или экстремистов.

Избиратель EKRE больше массовой иммиграции боится лишения суверенитета в пользу ЕС. Этого боятся и избиратели Центристской партии, сторонники остальных партий испытывают в этом отношении минимальный страх.

По мнению Воога, это может быть связано с возрастом людей. «Поскольку среди сторонников Центристской партии много пожилых, а утраты суверенитета боятся именно пожилые люди, это и является одним из страхов сторонников Центристской партии», - сказал он.

Утрата суверенитета заняла третье место в перечне страхов старшей возрастной группы (50-84), в самой младшей возрастной группе ее боятся мало.

В то же время, молодые респонденты боятся роста нетерпимости. Его же в качестве главного повода для страха указали сторонники Социал-демократической партии.

Молодые респонденты и жители сельских регионов чаще остальных указывали в качестве основного повода для страха уничтожение природной среды. Этот же страх испытывают сторонники Партии зеленых.

«Человеку невозможно внушить то, к чему у него нет склонности. Месседж закрепляется, если человек уже готов к этому и думает соответствующим образом. Но это правда, что партии могут с помощью коммуникации усиливать или снижать эти страхи», - сказал Воог газете.