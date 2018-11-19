Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей

"Вы спросили, есть ли какие-то способы защититься от этой войны, если она развернется. Она развернулась, она идет. И мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны, приносит издержки всей мировой торговле", - заявил Медведев журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.

"Потому что в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет", - отметил премьер-министр.

Именно поэтому, заявил Д.Медведев, Россия выступает "за то, чтобы все-таки сохранить режим свободной открытой торговли, принципы так называемого мультилатерализма, или принципы многосторонних отношений, в торговле, и стараться эти принципы закрепить, но на более современной основе".

"Надеюсь, что все-таки нам через какое-то время удастся убедить и другие государства в необходимости поддержки именно этой позиции. У этой позиции много сторонников - это и Китай, и европейские страны, и целый ряд других государств, в том числе наши партнеры из Социалистической Республики Вьетнам, где мы сейчас находимся", - сказал Медведев.

По его словам, в результате развернувшейся торговой войны страдают международные экономические отношения, международная торговля.

"Да, можно получить личное преимущество, ввести пошлины, и каким-то образом немножко поддержать свой рынок, но в конечном счете все это вернется через некоторое время через те проблемы, которые возникнут у своих же бизнесменов, но которые занимаются другими вопросами", - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что, например, США, где были введены заградительные пошлины в отношении целого ряда товаров, в том числе из КНР и ЕС, действительно, "где-то на рынке получили преимущество".