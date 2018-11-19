Лиги: утверждающие, что миграционный пакт ООН свободен от рисков, лгут

«Это спорный документ, и о нем, его рисках и о своей позиции надо было говорить гораздо раньше», - цитирует Лиги портал Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«Нам нужно, чтобы миграция находилась под контролем государства, чтобы было сотрудничество с целью уменьшить давление, чтобы попавшим в беду помощь оказывалась на их родине, чтобы защищались интересы стран, и чтобы была организована возвратная миграция. Тональность же этого документа, скорее, обратная: много говорится о положительных сторонах и безопасности миграции, и правительство честно и открыто не представило этот документ парламенту», - пояснил Лиги.