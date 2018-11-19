В следующем году для службы в батальоне НАТО в Эстонию прибудет бельгийское подразделение

В Эстонию прибудет около 200 Арденнских егерей, подразделение будет снабжено боевыми машинами пехоты, противотанковыми ракетами SPIKE и 120-мм минометами, егеря приедут со своими инженерными и тыловыми подразделениями. Всего егеря планируют привезти около ста единиц боевой техники, в том числе 35 боевых машин и 65 машин поддержки, пишет газета Postimees.

База Арденнских егерей расположена во франкоязычной Валлонии на юге Бельгии, в лесистом и гористом регионе Марш-ан-Фамен. Их девиз: «Résiste et Mords!» («Сопротивляйся и кусай!»), а отличительный знак — голова вепря на берете.

Бельгийское противовоздушное подразделение регулярно участвовало в эстонских крупномасштабных весенних учениях Kevadtorm и Siil. Бельгия также неоднократно участвовала в миссии охраны воздушного пространства Балтийских страны, в том числе бельгийское авиаподразделение в 2016 и 2017 году было дислоцировано в Эмари.

Арденнские егеря пробудут в Эстонии до середины мая, они также примут участие в учениях Kevadtorm. На смену им вновь прибудут французские военнослужащих, которых будет около 300. В прошлый раз французские военнослужащие были дислоцированы в Эстонии в 2017 году.