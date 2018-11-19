«А куда будут пяточки свисать?»: появились фото новых плацкартных вагонов, они начнут перевозить россиян уже в 2019 году

Принципиальным отличием новых вагонов станет наличие модульных конструкций, увеличивающих индивидуальное пространство. «Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», - пояснили в РЖД. Там уточнили, что реновация плацкартов будет учитывать пожелания пассажиров, передает NEWSru.

Пассажирские места планируется оборудовать плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые можно закрыть в тот момент, когда это необходимо. Таким образом, в плацкарте создается полностью отгороженное место. Сами полки выглядят как диваны с подголовниками в красно-серых тонах на фоне модулей цвета светлого дерева.

В обновленных вагонах будут электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные фены для рук. Также новые вагоны будут оборудованы вендинговыми автоматами.

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr — РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.

Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами pic.twitter.com/rRKlNZ0q76 — the_and (@Igr0k) 19 ноября 2018 г.

В комментариях порадовались, что больше не придется нюхать носки соседей, но предположили, что цены на билеты в обновленный плацкарт будут стоить дороже. Пользователи соцсетей также удивились, почему плацкарт вообще до сих пор не упразднен.

Не ну они интересные, сделали переборки, а куда будут пяточки свисать? — Максим Родионов (@MAXIM_Rodionov) 19 ноября 2018 г.

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr — РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.

Шутникам будет трудно номера на ноги развешивать, как в морге 😀😀😀 — Олег Геннадьевич Сафарычев (@uDFfqIMJAKUJV26) 19 ноября 2018 г.

Бэст, не нужно будет носки нюхать — Very (@KindEuropean) 19 ноября 2018 г.

так это ж тоже самое, только типа новое. капсулы-то где? — frost.covered (@FCovered) 19 ноября 2018 г.

В РЖД показали, как будет выглядеть плацкарт в будущем.



В таком интерьере и доширак заваривать приятнее. pic.twitter.com/PdLwtC6WNE — Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) 19 ноября 2018 г.