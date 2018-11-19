Пн, 19.11.2018
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  • «А куда будут пяточки свисать?»: появились фото новых плацкартных вагонов, они начнут перевозить россиян уже в 2019 году

«А куда будут пяточки свисать?»: появились фото новых плацкартных вагонов, они начнут перевозить россиян уже в 2019 году

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Принципиальным отличием новых вагонов станет наличие модульных конструкций, увеличивающих индивидуальное пространство.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

На странице РИА «Новости» в Twitter появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД, которые пополнят парк компании в 2019 году. В компании подтвердили их подлинность.

Принципиальным отличием новых вагонов станет наличие модульных конструкций, увеличивающих индивидуальное пространство. «Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», - пояснили в РЖД. Там уточнили, что реновация плацкартов будет учитывать пожелания пассажиров, передает NEWSru.

Пассажирские места планируется оборудовать плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые можно закрыть в тот момент, когда это необходимо. Таким образом, в плацкарте создается полностью отгороженное место. Сами полки выглядят как диваны с подголовниками в красно-серых тонах на фоне модулей цвета светлого дерева.

В обновленных вагонах будут электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные фены для рук. Также новые вагоны будут оборудованы вендинговыми автоматами.

В комментариях порадовались, что больше не придется нюхать носки соседей, но предположили, что цены на билеты в обновленный плацкарт будут стоить дороже. Пользователи соцсетей также удивились, почему плацкарт вообще до сих пор не упразднен.

Ранее сообщалось, что РЖД рассматривает возможность замены традиционных плацкартных полок капсулами. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов говорил, что компания намерена заменить старые купейные и плацкартные вагоны на новые в ближайшие три года. В них будут выделены отсеки для крупногабаритного багажа. Кроме того, пассажирам будут доступны сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, а в вагонах планируется создание зон отдыха для детей.

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