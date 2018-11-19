«А куда будут пяточки свисать?»: появились фото новых плацкартных вагонов, они начнут перевозить россиян уже в 2019 году

На странице РИА «Новости» в Twitter появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД, которые пополнят парк компании в 2019 году. В компании подтвердили их подлинность.
Принципиальным отличием новых вагонов станет наличие модульных конструкций, увеличивающих индивидуальное пространство. «Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», - пояснили в РЖД. Там уточнили, что реновация плацкартов будет учитывать пожелания пассажиров, передает NEWSru.
Пассажирские места планируется оборудовать плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые можно закрыть в тот момент, когда это необходимо. Таким образом, в плацкарте создается полностью отгороженное место. Сами полки выглядят как диваны с подголовниками в красно-серых тонах на фоне модулей цвета светлого дерева.
В обновленных вагонах будут электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные фены для рук. Также новые вагоны будут оборудованы вендинговыми автоматами.
Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr— РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами pic.twitter.com/rRKlNZ0q76— the_and (@Igr0k) 19 ноября 2018 г.
В комментариях порадовались, что больше не придется нюхать носки соседей, но предположили, что цены на билеты в обновленный плацкарт будут стоить дороже. Пользователи соцсетей также удивились, почему плацкарт вообще до сих пор не упразднен.
Не ну они интересные, сделали переборки, а куда будут пяточки свисать?— Максим Родионов (@MAXIM_Rodionov) 19 ноября 2018 г.
Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr— РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.
Шутникам будет трудно номера на ноги развешивать, как в морге 😀😀😀— Олег Геннадьевич Сафарычев (@uDFfqIMJAKUJV26) 19 ноября 2018 г.
Бэст, не нужно будет носки нюхать— Very (@KindEuropean) 19 ноября 2018 г.
так это ж тоже самое, только типа новое. капсулы-то где?— frost.covered (@FCovered) 19 ноября 2018 г.
В РЖД показали, как будет выглядеть плацкарт в будущем.— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) 19 ноября 2018 г.
В таком интерьере и доширак заваривать приятнее. pic.twitter.com/PdLwtC6WNE
Ранее сообщалось, что РЖД рассматривает возможность замены традиционных плацкартных полок капсулами. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов говорил, что компания намерена заменить старые купейные и плацкартные вагоны на новые в ближайшие три года. В них будут выделены отсеки для крупногабаритного багажа. Кроме того, пассажирам будут доступны сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, а в вагонах планируется создание зон отдыха для детей.