Музыка французского кино: Мишель Легран привезет любимые мелодии в Таллинн

Блистательный пианист выйдет на сцену вместе со своим джазовым трио и таллиннским коллективом Estonian Dream Big Band. Французский виртуоз – аранжировщик, композитор и дирижёр в одном лице. Мишель Легран – автор музыки одной из известнейших песен ХХ века «Ветряные мельницы твоего сознания» («The Windmills Of Your Mind») и создатель саундтрека к мюзиклу-мелодраме «Шербурские зонтики», ставшему синонимом своей эпохи.

Под музыку Леграна влюблялись, признавались в любви и делали предложения. В свои 86 лет музыкант не растерял романтизма. Легран по-прежнему мастерски передает свои чувства с помощью музыки. «Несмотря на свой почтенный возраст, французский пианист до сих пор в отличной форме», - отметил генпродюсер Eesti Kontsert Лаури Аав.

За свою более чем полувековую карьеру Мишель Легран успешно реализовался на музыкальном поприще, о чем говорят его многочисленные награды в области кино и музыкальной индустрии: три статуэтки «Оскар», пять премий «Грэмми», «Золотой глобус» и многие другие. Сам Легран не любит всего этого пафоса. По его словам, он пишет мелодии для сердца и в этом – его призвание. Автор музыкальных бестселлеров не скрывает, что знает, как звучит счастье и любовь.

В 1959 году с приходом французской «новой волны», Легран стал одним из архитекторов возрождения французского кино. Мишель начал сотрудничать с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар (Jean-Luc Godard), Франсуа Райхенбах (François Reichenbach) и, конечно же, с Жаком Деми (Jacques Demy), с которым он изобрел новый жанр фильма-мюзикла. В 1964 году их совместная работа «Шербурские зонтики» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале, принеся создателям мировой успех. «Шербурские зонтики», зажегшие звезду Катрин Денёв, превратились в шедевр на все времена.