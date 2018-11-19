Модрич или Мбаппе: кому достанется "Золотой мяч"?

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник "Реала" Лука Модич поделились мнениями о том, кто выиграет «Золотой мяч»-2018, передает sports.ru.
«Я уже говорил, что всерьез претендовать на эту награду – уже честь для меня. Если я выиграю, не будет никого счастливее меня. Но если нет – ничего не изменится. Я провел замечательный год, вот и все», – сказал Модрич.
Модрич получил приз лучшему игроку мира от ФИФА – The Best, а также был признан лучшим игроком ЧМ-2018, где сборная Хорватии заняла второе место.
«В этом году много хороших кандидатов. У многих есть шансы. Надеюсь, приз достанется французу. Это будет награда за наш подвиг на ЧМ-2018. Но явного фаворита нет, затрудняюсь дать прогноз», – сказал Мбаппе.
Всего на "Золотой мяч" претендуют 30 футболистов разбитых на шесть пятерок:
Первая пятерка: Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай).
Вторая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Диего Годин («Атлетико», Уругвай).
Третья пятерка: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Иско («Реал», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Нголо Канте («Челси», Франция).
Четвертая пятерка: Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
Пятая пятерка: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Ян Облак («Атлетико», Словения), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).
Шестая пятерка: Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Рафаэль Варан («Реал», Франция).
Имя обладателя «Золотого мяча» объявят в понедельник, 3 декабря.