Таллинн призывает горожан проверить свои данные о месте жительства

В соответствии со вступающими в силу с 2019 году поправками в законодательстве, из Регистра народонаселения будут исключены люди, данные которых занесены туда с точностью до района города по обоснованному требованию собственника жилья. Такая ситуация может возникнуть у человека, арендодатель жилплощади которого - квартиры или дома после выселения жильца попросил самоуправление выписать его, но который по новому месту жительства не зарегистрировался. Угроза оказаться в числе исключенных сейчас реальна в отношении почти 18 тысяч жителей города. В результате они останутся без предоставляемых таллиннцам льгот и услуг, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, место для ребенка в детском саду или школе, а также социальные пособия.