Ратас поддерживает перенос вопроса о миграционном пакте ООН в Рийгикогу
19 ноября 2018, 11:59
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что поддержит предложение председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского перенести решение вопроса о поддержке Глобального пакта ООН о миграции в Рийгикогу.
«Я думаю, это разумная идея, - цитирует Ратаса Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей. - Что касается оформления текста заявления, мы сегодня над ним работаем. Я надеюсь, что это (рассмотрение в Рийгикогу - прим. ред.) даст большую картину, чем рассмотрение только правящей коалицией».
«Понятно, что одна из сторон коалиции - партия „Отечество“ не поддерживает миграционный пакт ООН и это не является трехсторонним решением. Но я считаю, что оценка Рийгигогу здесь разумна», - сказал Ратас.