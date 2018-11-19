Ратас поддерживает перенос вопроса о миграционном пакте ООН в Рийгикогу

«Я думаю, это разумная идея, - цитирует Ратаса Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей. - Что касается оформления текста заявления, мы сегодня над ним работаем. Я надеюсь, что это (рассмотрение в Рийгикогу - прим. ред.) даст большую картину, чем рассмотрение только правящей коалицией».