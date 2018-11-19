Пн, 19.11.2018
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  • Ратас поддерживает перенос вопроса о миграционном пакте ООН в Рийгикогу

Ратас поддерживает перенос вопроса о миграционном пакте ООН в Рийгикогу

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Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что поддержит предложение председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского перенести решение вопроса о поддержке Глобального пакта ООН о миграции в Рийгикогу.

«Я думаю, это разумная идея, - цитирует Ратаса Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей. - Что касается оформления текста заявления, мы сегодня над ним работаем. Я надеюсь, что это (рассмотрение в Рийгикогу - прим. ред.) даст большую картину, чем рассмотрение только правящей коалицией».

«Понятно, что одна из сторон коалиции - партия „Отечество“ не поддерживает миграционный пакт ООН и это не является трехсторонним решением. Но я считаю, что оценка Рийгигогу здесь разумна», - сказал Ратас.

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