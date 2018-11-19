Галерея: портреты мэра не остановили принудительный снос рынка в Нарве
19 ноября 2018, 12:28
Сегодня утром в самом центре Нарвы власти города начали принудительный снос древних киосков на частном рынке «Энергия». Недовольные продавцы вывесили портреты мэра города Тармо Таммисте, но это никого не остановило. Люди кричат, что власти вредят мелким предпринимателям и оставляют их без рабочих мест.
Работы по сносу продлятся несколько дней.
Ликвидируемые киоски не имеют действующих разрешений на эксплуатацию, и владелец территории должен был снести их еще четыре года назад. Несмотря на незаконность сооружений, торговля на рынке «Энергия» и сегодня идет довольно бойко.