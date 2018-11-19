Пн, 19.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • ЧЕ по керлингу: женская сборная Эстонии одержала вторую победу

ЧЕ по керлингу: женская сборная Эстонии одержала вторую победу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Eesti naiskond kodusel EMil

ФОТО: Maailma Curlingu Föderatsioon

Женская сборная Эстонии по керлингу в составе Марие Турманн, Керли Лайдсалу, Хейли Гроссманн, Эрики Туйке и Лийзы Турманн продолжает выступления на домашнем ЧЕ по керлингу.

В матче против Словении эстонские керлингистки сумели свести баланс побед и поражений: в матчах первого тура сборная Эстонии проиграла Англии и Норвегии с одинаковым счетом 3:6, а единственная победа была одержана над турчанками, 7:6. Словенки особого сопротивления нашим девушкам не оказали, проиграв 5:9.

Во втором матче женская сборная Эстонии встретится с Венгрией, а мужская сборная Эстонии откроет свой соревновательный день поединком с Чехией.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ