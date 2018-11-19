ЧЕ по керлингу: женская сборная Эстонии одержала вторую победу

В матче против Словении эстонские керлингистки сумели свести баланс побед и поражений: в матчах первого тура сборная Эстонии проиграла Англии и Норвегии с одинаковым счетом 3:6, а единственная победа была одержана над турчанками, 7:6. Словенки особого сопротивления нашим девушкам не оказали, проиграв 5:9.