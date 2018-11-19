ЧЕ по керлингу: женская сборная Эстонии одержала вторую победу
19 ноября 2018, 12:31
Женская сборная Эстонии по керлингу в составе Марие Турманн, Керли Лайдсалу, Хейли Гроссманн, Эрики Туйке и Лийзы Турманн продолжает выступления на домашнем ЧЕ по керлингу.
В матче против Словении эстонские керлингистки сумели свести баланс побед и поражений: в матчах первого тура сборная Эстонии проиграла Англии и Норвегии с одинаковым счетом 3:6, а единственная победа была одержана над турчанками, 7:6. Словенки особого сопротивления нашим девушкам не оказали, проиграв 5:9.
Во втором матче женская сборная Эстонии встретится с Венгрией, а мужская сборная Эстонии откроет свой соревновательный день поединком с Чехией.