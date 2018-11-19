Бывший собственник Silmet оставил огромное количество радиоактивных производственных отходов

ИНТЕРВЬЮ

Отвечает руководитель отдела радиации Департамента окружающей среды Ильмар Пускар

- Должен ли был прежний собственник, согласно взятой на себя по разрешению на работу с радиацией обязанностью, вывести производственные отходы из Эстонии к определенному сроку (какому?)? Перешло ли это требование автоматически к новому собственнику предприятия? Влечет ли это санкции в отношении предприятия, если к установленному сроку оно не выполнит взятые на себя обязательства?

- Для вывоза радиоактивных веществ с целью их взятия в оборот у принимающего предприятия тоже должно быть разрешение на работу с радиацией, а также согласие страны доставки для ввоза материала. Работавшее в США предприятие прекратило свою деятельность по причине банкротства, и вместе с ним прекратили свое действие и выданные в стране разрешения. Поэтому у Silmet не было возможности доставить отходы в США.

В выданном Silmet разрешении по-прежнему вписана обязанность вывоза материалов с целью принятия их в оборот, и, насколько нам известно, предприятие активно ищет возможности для реализации этого, но в то же время альтернативной возможностью представляется создание условий для принятия материалов в оборот в Эстонии.

Безопасность отходов – это обязанность собственника склада, и за исполнением условий разрешения на работу с радиацией надзирает Инспекция по охране окружающей среды. За нарушение Закона о радиации, или требований, указанных в разрешении на работу с радиацией, можно применить разные финансовые санкции.

- Как много производственных отходов, содержащих радиоактивные вещества, по информации департамента, есть сейчас на территории Silmet, и увеличивается ли это количество (как много в год)?

- Выданное NPM Silmet разрешение на работу с радиацией, действительно до 31 декабря 2019 года. В разрешении указаны максимально допустимые объемы на ввоз и обработку ископаемых, содержащих радионуклиды, и, исходя из этого, максимальный объем производственных отходов, возникающих при производстве во время срока действия разрешения. Согласно действующему разрешению, максимальное количество производственных отходов составляет 72 тонны в год.

Реальное количество ввозимых ископаемых и возникающих от них отходов зависит от рыночной ситуации с производимыми фирмой материалами, и, в любом случае, их в разы меньше, чем допускается разрешением на работу с радиацией. Так, например, в этом году у них возникло 27 тонн производственных отходов. В период 2014-2017 годов NPM Silmet хранил 463 тонн производственных отходов.

- Что, по информации департамента, содержат эти отходы, и насколько они опасны для окружающей среды/людей?

- Отходами является результат обработки содержащих природные радиоактивные вещества, добытых из земли ниобия, колумбита и тантала. Поскольку речь идет о представленных в природе добытых ископаемых, то химической угрозы материалы не представляют, и риски ограничивается содержащимся в нем природным радиоактивным веществом. Поскольку в результате производственного процесса в обработке редкоземельных металлов используется 90 процентов добычи, содержащиеся в ней природные радионуклиды в обработке не нуждаются. Таким образом, радиоактивность производственных отходов на единицу массы увеличивается почти в десять раз. Опасным является исходящее от этого ионизируемое излучение.

Ситуация, когда с упаковки слетела бы крышка, невозможна, поскольку в материале не происходит химических процессов. Также невозможно и возникновение ситуации, чтобы упаковка пропала или попала в природу, поскольку каждая упаковка хранится на закрытой территории в охраняемом помещении, отдельно инвентаризирована и недоступна для посторонних. Для маркировки и инвентаризации упаковки введены отдельные жесткие требования, исполнение которых также строго контролируется.

- Чем отличаются радиоактивные отходы от производственных отходов, содержащих радиоактивные отходы в концентрированном виде?

- Радиоактивные отходы – это материалы, содержащие радиоактивные вещества в объемах, превышающих уровень изъятия, которые не планируют использовать дальше, и которые хранятся в отвечающих требованиям радиационной безопасности местах складирования.

А отходы – это материал, который планируют безопасно запустить в оборот и принять во вторичное использование. Безопасный запуск в оборот и повторное использование тут означает и снижение содержания радиоактивных веществ ниже уровня изъятия, то есть в случае принимаемого в оборот и повторного использования материала речь больше не идет о радиоактивном материале. Безопасное взятие материала в оборот или повторное использование происходит на основании ходатайства, которое должно отвечать всем требованиям радиационной безопасности. Соответствие требованиям проверяют эксперты Департамента окружающей среды.

Без выполнения требований предприятию не дадут разрешения на повторное использование производственных отходов.

- Что представляет из себя процесс удаления радиоактивного загрязнения – куда радиоактивность исчезает, или куда ее убирают?

- В плане отходов металлов, удаление радиоактивного загрязнения означает то, что загрязнение удаляют механически, то есть шлифовкой, или химически, то есть путем обработки металла химикатами, или определяются загрязняющие места в металле, которые вырезаются и отделяются от чистого металла. Отделенный радиоактивно-загрязненный материал собирается вместе и передается обработчику радиоактивных отходов.

Для понимания: государственный план действий по радиоактивным отходам был утвержден 21.07.2015 приказом министра окружающей среды №688. За прошедшие годы в этой области деятельности произошло много изменений, поэтому план действий требовал доработки. Сейчас новый план действий находится в стадии составления, и в 2019 году будет готов новый документ, который основательнее оговаривает условия оборота природных радиоактивных отходов и отходов, в том числе, деятельности NPM Silmet.