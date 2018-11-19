Бывший собственник Silmet оставил огромное количество радиоактивных производственных отходов

Собственники предприятия Silmet, занимающегося очисткой редкоземельных металлов зарубежного происхождения, не выполнили взятые на себя перед Эстонией обязательства, и не вывезли из Силлямяэ в США огромное количество производственных отходов, содержащих радиоактивные вещества, пишет Postimees.
Из ответа, данного государству и местному самоуправлению, выясняется, что в действительности никто не знает, как много отходов складировано на территории Silmet. Последние данные Департамента окружающей среды датируются 2017 годом, и тогда речь шла о 463 тоннах. По информации Силламяэской городской управы, сейчас отходов должно быть более 500 тонн.
По словам руководителя отдела радиации Департамента окружающей среды Ильмара Пускара, в результате работы Silmet возникают производственные отходы, в которых содержатся природные радиоактивные вещества: «Поскольку производственные отходы содержат природные радиоактивные вещества в той степени, которая превышает оговоренные в Законе о радиации уровни изъятия, при обращении с ними и хранении следует обеспечить радиоактивную безопасность».
По данным Департамента окружающей среды, предприятие теперь хранит эти отходы в закрытом здании на ограниченной для доступа территории, и обещает обеспечить их безопасное складирование. Точнее, речь идет о комковатом порошке, который расфасован по 200-лтитровым контейнерам.
Для расфасовки, а также маркировки и инвентаризации, как заверяет Департамент окружающей среды, отдельно введены жесткие требования, исполнение которых строго проверяется.
Но что будет с отходами дальше, никто сказать не может. Руководитель NPM Silmet Сигне Каськ попросила у Postimees две недели на составление ответа, но комментарий так и не поступил.
Как отходы попали в государство?
Вся деятельность NPM Silmet, начиная с доставки содержащего природные радиоактивные вещества материала до хранения возникающих от него производственных отходов, описана в выданном департаментом разрешении на работу с радиацией.
Бывший собственник предприятия Molycorp Minerals LLC, подав ходатайство о выдаче этого разрешения, пообещал Эстонии, что в 2018 году будет вывозить производственные отходы на находящееся в США предприятие, чтобы, после обработки, запускать его в повторное использование. Крайним сроком было названо 30 июня.
В 2016 году материнское предприятие обанкротилось, тогда же забыли и об обещании – несмотря на то обстоятельство, что Molycorp просто реорганизовали, и оно превратилось в зарегистрированную в Канаде фирму Neo Performance Materials (NPM), а ее дочерние предприятия вывели под одну фирму, находящуюся на Каймановых островах.
Для вывоза радиоактивных веществ с целью взятия его в оборот у принимающего его предприятия должно также быть разрешение на работу с радиацией, а также согласие страны на ввоз такого материала. Поскольку работавшее в США предприятие Molycorp прекратило свою деятельность, вместе с ним прекратилось и действие выданных ему разрешений. Silmet оказался заложником отходов.
Новый план
Предприятие подало в Департамент окружающей среды новое ходатайство о выдаче разрешения на работу с радиацией, вместе с планом создания безопасности для возникающих в ходе производства отходов. Согласно этому плану, отходы больше не планируют вывозить из страны, а хотят создать возможности для их безопасного оборота в Эстонии – в сотрудничестве с другими предприятиями.
«Отправка материала в качестве сырья для нового оборота – это один из акцептуемых с точки зрения радиоактивной безопасности вариантов для дальнейшего использования материала, для реализации которого NPM Silmet по-прежнему ищет возможность», - отметил Ильмар Пускар.
Согласно действующему до 31 декабря 2019 года разрешению на работу с радиацией, предприятие по-прежнему обязано вывозить материалы из Эстонии. В числе прочего, согласно этому разрешению, максимально разрешенное количество такого материала может быть – 72 тонны в год. В этом году производственных отходов возникло 27 тонны.
Брать пробы не разрешено
Производственную часть Silmet в 2015-2017 годах исследовал и институт физики Тартуского университета, и из исследовательских материалов выясняется, что производственная часть Silmet охватывает три фабрики: фабрику редкоземельных металлов, фабрику редких металлов и металлургическую фабрику.
Все металлические изделия производятся на металлургической фабрике и там используются ниобиевый и танталовый лом, металлический порошок и гидрид, неодимовый металл и сплав неодим-железо-бор.
Согласно выданному предприятию комплексному разрешению, производственная мощность производства цветных металлов определена так: 360 тонн ниобия и 84 тонны тантала. Кроме того, производство солей: 4800 тонн лантаноидной соли и 1800 тонн фторида аммония в год. Показатели производства оксидов металла – 1080 тонн оксида ниобия, 180 тонн оксида тантала и 3840 тонн оксидов оксида лантаноида в год.
В то же время, авторы исследования отмечают, что им не позволили взять пробы производственных отходов предприятия: «В ходе данного проекта проводившей работу рабочей группе не удалось получить согласования от предприятия для получения новых проб, но в ходе проекта было возможно посетить заводскую и производственную зоны предприятия».
*По данным портала Krediidiinfo, реальным получателем прибыли NPM Silmet сейчас является зарегистрированное в Сингапуре предприятие MAGNEQUENCH NEO POWDERS PTE. LTD.
Что содержат производственные отходы Silmet?
Отходами Silmet является результат обработки содержащих природные радиоактивные вещества, добытых из земли ниобия, колумбита и тантала. Побочным продуктом производства является содержащий радионуклиды так называемый остаток NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials). Будучи выраженными химическим образом, отходы содержат металлы U-238 и Th-232 с концентрацией активности до 300 Бк/г. Поскольку речь идет о представленного в природе добытого ископаемого, риск, прежде всего, ограничивается содержащимся в нем природным радиоактивным веществом.
В результате производственного процесса в обработке редкоземельных металлов используется 90 процентов добычи. Содержащиеся в ней природные радионуклиды в обработке не нуждаются. Таким образом, радиоактивность производственных отходов на единицу массы увеличивается почти в десять раз. Опасным является исходящее от этого ионизируемое излучение.
Запуск в новый оборот этих производственных отходов и их повторное использование означает снижение содержания радиоактивных веществ в материале. Другими словами, в случае принимаемого в оборот и повторное использование материала речь больше не идет о радиоактивном материале.
В случае металлических отходов радиоактивное загрязнение удаляется механически, то есть шлифовкой, или химически, то есть путем обработки металла химикатами, или определяются загрязняющие места в металле, которые вырезаются и отделяются от чистого металла. Отделенный радиоактивно-загрязненный материал собирается вместе и передается обработчику радиоактивных отходов.
Silmet – самый крупный работодатель города
Тынис Калберг, мэр Силламяэ
Город плотно сотрудничает с NPM Silmet OÜ и нам приятно, что предприятие инвестирует, развивается и по-прежнему является самым крупным работодателем Силламяэ.
Мы много раз общались по теме отходов NORM. У Silmet есть насчитывающийся десятилетиями опыт работы с природными ископаемыми малой активности, а это означает, что согласно выданным Silmet разрешениям на работу с радиацией, при производстве редких металлов ниодия и тантала возникает побочный продукт, содержащий природные радионуклиды, так называемые отходы NORM.
Это, в свою очередь, означает, что завод не может работать так, чтобы этих производственных отходов не возникало. Тут можно напомнить, что почти весь продукт уходит на экспорт, а на заводе работают почти 500 человек.
Насколько нам известно, NPM Silmet работает соответственно выданному разрешению по охране окружающей среды, в том числе, подано ходатайство на получение лицензии по обработке опасных отходов, и ходатайство о получении нового разрешения на работу с радиацией.
Это означает, что нет никаких причин предполагать, что материал незаконно сбрасывали в море или увозили в лес. Мы проинформированы и о количестве отходов, сейчас это чуть больше 500 тонн.
ИНТЕРВЬЮ
Отвечает руководитель отдела радиации Департамента окружающей среды Ильмар Пускар
- Должен ли был прежний собственник, согласно взятой на себя по разрешению на работу с радиацией обязанностью, вывести производственные отходы из Эстонии к определенному сроку (какому?)? Перешло ли это требование автоматически к новому собственнику предприятия? Влечет ли это санкции в отношении предприятия, если к установленному сроку оно не выполнит взятые на себя обязательства?
- Для вывоза радиоактивных веществ с целью их взятия в оборот у принимающего предприятия тоже должно быть разрешение на работу с радиацией, а также согласие страны доставки для ввоза материала. Работавшее в США предприятие прекратило свою деятельность по причине банкротства, и вместе с ним прекратили свое действие и выданные в стране разрешения. Поэтому у Silmet не было возможности доставить отходы в США.
В выданном Silmet разрешении по-прежнему вписана обязанность вывоза материалов с целью принятия их в оборот, и, насколько нам известно, предприятие активно ищет возможности для реализации этого, но в то же время альтернативной возможностью представляется создание условий для принятия материалов в оборот в Эстонии.
Безопасность отходов – это обязанность собственника склада, и за исполнением условий разрешения на работу с радиацией надзирает Инспекция по охране окружающей среды. За нарушение Закона о радиации, или требований, указанных в разрешении на работу с радиацией, можно применить разные финансовые санкции.
- Как много производственных отходов, содержащих радиоактивные вещества, по информации департамента, есть сейчас на территории Silmet, и увеличивается ли это количество (как много в год)?
- Выданное NPM Silmet разрешение на работу с радиацией, действительно до 31 декабря 2019 года. В разрешении указаны максимально допустимые объемы на ввоз и обработку ископаемых, содержащих радионуклиды, и, исходя из этого, максимальный объем производственных отходов, возникающих при производстве во время срока действия разрешения. Согласно действующему разрешению, максимальное количество производственных отходов составляет 72 тонны в год.
Реальное количество ввозимых ископаемых и возникающих от них отходов зависит от рыночной ситуации с производимыми фирмой материалами, и, в любом случае, их в разы меньше, чем допускается разрешением на работу с радиацией. Так, например, в этом году у них возникло 27 тонн производственных отходов. В период 2014-2017 годов NPM Silmet хранил 463 тонн производственных отходов.
- Что, по информации департамента, содержат эти отходы, и насколько они опасны для окружающей среды/людей?
- Отходами является результат обработки содержащих природные радиоактивные вещества, добытых из земли ниобия, колумбита и тантала. Поскольку речь идет о представленных в природе добытых ископаемых, то химической угрозы материалы не представляют, и риски ограничивается содержащимся в нем природным радиоактивным веществом. Поскольку в результате производственного процесса в обработке редкоземельных металлов используется 90 процентов добычи, содержащиеся в ней природные радионуклиды в обработке не нуждаются. Таким образом, радиоактивность производственных отходов на единицу массы увеличивается почти в десять раз. Опасным является исходящее от этого ионизируемое излучение.
Ситуация, когда с упаковки слетела бы крышка, невозможна, поскольку в материале не происходит химических процессов. Также невозможно и возникновение ситуации, чтобы упаковка пропала или попала в природу, поскольку каждая упаковка хранится на закрытой территории в охраняемом помещении, отдельно инвентаризирована и недоступна для посторонних. Для маркировки и инвентаризации упаковки введены отдельные жесткие требования, исполнение которых также строго контролируется.
- Чем отличаются радиоактивные отходы от производственных отходов, содержащих радиоактивные отходы в концентрированном виде?
- Радиоактивные отходы – это материалы, содержащие радиоактивные вещества в объемах, превышающих уровень изъятия, которые не планируют использовать дальше, и которые хранятся в отвечающих требованиям радиационной безопасности местах складирования.
А отходы – это материал, который планируют безопасно запустить в оборот и принять во вторичное использование. Безопасный запуск в оборот и повторное использование тут означает и снижение содержания радиоактивных веществ ниже уровня изъятия, то есть в случае принимаемого в оборот и повторного использования материала речь больше не идет о радиоактивном материале. Безопасное взятие материала в оборот или повторное использование происходит на основании ходатайства, которое должно отвечать всем требованиям радиационной безопасности. Соответствие требованиям проверяют эксперты Департамента окружающей среды.
Без выполнения требований предприятию не дадут разрешения на повторное использование производственных отходов.
- Что представляет из себя процесс удаления радиоактивного загрязнения – куда радиоактивность исчезает, или куда ее убирают?
- В плане отходов металлов, удаление радиоактивного загрязнения означает то, что загрязнение удаляют механически, то есть шлифовкой, или химически, то есть путем обработки металла химикатами, или определяются загрязняющие места в металле, которые вырезаются и отделяются от чистого металла. Отделенный радиоактивно-загрязненный материал собирается вместе и передается обработчику радиоактивных отходов.
Для понимания: государственный план действий по радиоактивным отходам был утвержден 21.07.2015 приказом министра окружающей среды №688. За прошедшие годы в этой области деятельности произошло много изменений, поэтому план действий требовал доработки. Сейчас новый план действий находится в стадии составления, и в 2019 году будет готов новый документ, который основательнее оговаривает условия оборота природных радиоактивных отходов и отходов, в том числе, деятельности NPM Silmet.