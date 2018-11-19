В судебном заседании по делу о госизмене Януковича снова объявлен перерыв

Таким образом суд в понедельник, 19 ноября, удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемого, который получил накануне травму колена во время игры в теннис. В дополнительных допросах свидетелей защиты адвокатам было отказано, сообщил корреспондент DW.com из зала суда.

На заседании Оболонского райсуда Киева, который с мая 2017 года рассматривает дело по обвинению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, 19 ноября ожидалось слушание его последнего слова. Однако накануне из Москвы пришли известия о помещении Януковича в одну из местных больниц. Как сообщается в представленном адвокатами экс-президента медицинском заключении, Янукович получил травму колена и, предположительно, будет находиться на излечении три недели.

Последняя отсрочка?

Судя по всему, адвокаты Януковича последовательно продолжают реализацию курса на затягивание времени. Все три присутствовавших на судебном заседании защитника просили суд объявить перерыв до выздоровления их клиента, а тем временем допросить по конференц-связи еще одного свидетеля защиты - экс-министра режима Януковича Эдуарда Ставицкого, который также находится в бегах в Израиле.

Сторона обвинения, наоборот, ходатайствовала о продолжении судебного процесса. Военный прокурор Руслан Кравченко заподозрил Януковича и его адвокатов в попытке ввести в заблуждение суд и украинское общество. "Тяжесть полученной Януковичем травмы позволяет ему произнести последнее слово прямо с больничной койки", - заметил прокурор. Допрос очередного свидетеля обвинения он посчитал неуместным, поскольку суд уже перешел от исследования доказательств к завершающей стадии процесса.