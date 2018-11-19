«Барселона» поставила Дембеле ультиматум

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рискует столкнуться с серьёзными санкциями, если не изменит своего поведения, сообщает championat.com.
Pуководство клуба поставило французскому футболисту ультиматум: если он не наладит дисциплину, то будет выведен из первой команды сине-гранатовых. Помимо этого «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Дембеле следующим летом. При этом клуб намерен выручить с трансфера минимум € 100 млн, чтобы покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны поведением Дембеле, который систематически опаздывает на тренировки и командные собрания перед матчами. При этом в СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему французу со стороны клубов английской Премьер-лиги, среди которых «Арсенал» и «Ливерпуль».