«Барселона» поставила Дембеле ультиматум

Pуководство клуба поставило французскому футболисту ультиматум: если он не наладит дисциплину, то будет выведен из первой команды сине-гранатовых. Помимо этого «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Дембеле следующим летом. При этом клуб намерен выручить с трансфера минимум € 100 млн, чтобы покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017 году.