Фракция Центристской партии поддерживает рамочное соглашение о миграции

Фракция Центристской партии сегодня решила поддержать рамочное соглашение, которое предполагает большего международного сотрудничества по вопросам миграции, основам по решению нелегальной миграции, а также защите прав жителей Эстонии, сообщает пресс-служба фракции.
По словам председателя фракции Керсти Сарапуу, рамочное соглашение ООН о миграции – это документ, который не является обязательным с точки зрения эстонского права и на этот аспект указала в том числе канцлер юстиции Юлле Мадизе. «Центристская партия поддерживает четкий принцип, согласно которому Эстония сама решает вопросы, связанные с миграцией. То есть мы решаем сами - кого, сколько мы примем в свою страну и как будем защищать свои границы. Принятие беженцев должно оставаться делом добровольным и этого принципа мы придерживались раньше, придерживаемся сейчас и будем следовать ему в будущем», - отметила Сарапуу.
Политик добавила, что цель рамочного соглашения заключается в помощи и совместной борьбе с нелегальной миграцией. Также, по словам Керсти Сарапуу, заявление Рийгикогу по рамочному соглашению позволит Эстонии двигаться дальше по прежнему внешнеполитическому курсу, который поддерживает большее сотрудничество между странами в решении вопросов, связанных с миграцией. «Мы считаем, что необходимо приложить усилия для того, чтобы миграция была по возможности равномерной и регулируемой, а не нелегальной, и чтобы страны ООН взяли бы своих граждан, незаконно прибывших в другие страны, обратно», - объяснила Сарапуу.
Политик пояснила, что цель рамочного соглашения – улучшить международное сотрудничество в сфере миграции, в том числе, предотвращая незаконную миграцию и борьбу с торговлей людьми и контрабандой, а также защиту прав жителей Эстонии за границей.
Кроме того, фракция Центристской партии выразила поддержку нынешнему правительству и выступила за продолжение сотрудничества коалиционных партнеров, которые сделали многое для того, чтобы улучшить благосостояние жителей Эстонии. «Госбюджет на следующий год позволит выделить дополнительные средства сфере здравоохранения, поднять зарплаты полицейским, спасателям, работникам сферы образования, а также вкладывает в безопасность Эстонии и в те сферы, которые нуждаются в большей поддержке. Я верю, что принятие крупнейшего по объему бюджета – это наиважнейшая задача и всем партиям необходимо предпринять максимум усилий для этого», - сказала Сарапуу.