Фракция Центристской партии поддерживает рамочное соглашение о миграции

По словам председателя фракции Керсти Сарапуу, рамочное соглашение ООН о миграции – это документ, который не является обязательным с точки зрения эстонского права и на этот аспект указала в том числе канцлер юстиции Юлле Мадизе. «Центристская партия поддерживает четкий принцип, согласно которому Эстония сама решает вопросы, связанные с миграцией. То есть мы решаем сами - кого, сколько мы примем в свою страну и как будем защищать свои границы. Принятие беженцев должно оставаться делом добровольным и этого принципа мы придерживались раньше, придерживаемся сейчас и будем следовать ему в будущем», - отметила Сарапуу.

Политик добавила, что цель рамочного соглашения заключается в помощи и совместной борьбе с нелегальной миграцией. Также, по словам Керсти Сарапуу, заявление Рийгикогу по рамочному соглашению позволит Эстонии двигаться дальше по прежнему внешнеполитическому курсу, который поддерживает большее сотрудничество между странами в решении вопросов, связанных с миграцией. «Мы считаем, что необходимо приложить усилия для того, чтобы миграция была по возможности равномерной и регулируемой, а не нелегальной, и чтобы страны ООН взяли бы своих граждан, незаконно прибывших в другие страны, обратно», - объяснила Сарапуу.

Политик пояснила, что цель рамочного соглашения – улучшить международное сотрудничество в сфере миграции, в том числе, предотвращая незаконную миграцию и борьбу с торговлей людьми и контрабандой, а также защиту прав жителей Эстонии за границей.