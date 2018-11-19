Каллас: Партия реформ готова перенять руководство правительством

«Принять решение по миграционному пакту ООН — это работа правительства, а событие последних дней показывают, что правительство с этим не справляется. Если один из партнеров коалиции переносит эту работу в Рийгикогу, то это по сути дело означает недоверие премьер-министру Юри Ратасу, - сказала Кая Каллас BNS. - Если правительство хочет, чтобы Партия реформ сделала его работу, то следует передать и ответственность управления, к которой Партия реформ готова».

Социал-демократическая партия в понедельник сообщила, что хотела бы перенести в Рийгикогу вопрос о присоединении к миграционному пакту ООН, которое правительство под нажимом партии «Отечество» не поддержало.

Готовность Партии реформ руководить работой правительства подтвердил и председатель парламентской фракции партии Юрген Лиги. «Если правительство недееспособно, мы возьмем дело в свои руки, это мой главный месседж», - написал Лиги в понедельник в соцсетях после заседания фракции.

«Если правительство принять решения не может, а премьер-министр не берет на себя в этом вопросе ответственности, что является его прямой прерогативой, то по сути дела правительства больше нет. Нельзя руководить государством, пряча голову в песок на манер страуса и думая, что кто-то другой решит за него», - отметил в своем посте бывший лидер Партии реформ Ханно Певкур.