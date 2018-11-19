Дом среди суеты города или природы - как сделать правильный выбор

Жителям Эстонии действительно повезло

В моменты, когда городской шум становится невыносим, мы можем найти покой на просторах нашей страны. Если в столице Филиппин, Маниле, проживает более 43000 человек на один квадратный метр, то в Эстонии это число равно 2800. Среднее число по Эстонии приближается к 30. Это обуловлено тем, что почти половина Эстонии покрыта лесами. Крупные города окружают так же нетронутые леся.

Покой на расстоянии нескольких минут езды от центра

Благодаря тому, что наша столица находится в окружении пышной зелени, в поиске свежего воздуха, прекрасных видов и чарующей тишины не нужно отправляться далеко. Из центра можно быстро добраться до черты города. Зависит конечно от времени суток и выбранного направления. Если вы в поиске дома, месторасположение которого не означает огромных затрат времени на дорогу до центра, но при этом находится в окружении самого прекрасного, что может предложить природа Эстонии, то искать его долго не придётся. Всего в паре шагов от границы города…



ФОТО: Trigon Capital



Покой это не только тишина

Говорится, что путь важнее цели. Но часто бывают ситуации, когда достигая места назначения не хочется больше его покидать. Это то самое чувство, когда прибываешь в правильное место. Это то чувство, которому нужно следовать при выборе дома. В том ли Вы месте, где покой не значит тишина, и где кипит жизнь? Там где слышны детские качели и огонь в камине и птичьи песнопения? В месте, где покой в Вашем сердце?

Лааневеере ждёт тебя среди природы

На живописном полуострове Виимси, среди нетронутого соснового леса, вблизи прекрасного пляжа и музея под открытым небом расположился жилой район Лааневеере. В месте, где встречаются лучшие моменты загородной и современной жизни, cвязь с природой крепнет и энергии для будних дней становится всё больше. Лааневеере соединяет два мира - приятного спокойствия и суеты современности. Рядом расположены Лаанелинну и Пяйкесератта детские сады, а также школы Виимси, Пююнси и Музыкальная школа. В непосредственной близости находится множество торговых центров и троп здоровья.

Дом для людей, которые знают, что желают

В жилом районе Лааневеере на данный момент строятся два рядных дома, планировка и качество строительство которых отвечает самым капризным пожеланиям. В роскоши посреди леса Ваша семья сможет по настоящему насладиться близостью к природе не жертвуя ни одной привычкой современного человека. Внутренний дизайн Лааневеере был создан под вдохновением нетронутого леса и чистых Скандинавских линий. Приятно удивляет и сочетание цена-качество. Ознакомься с районом Лааневеере и выбери свой новый дом уже сегодня!