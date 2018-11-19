Центурионов и гладиаторов вынудили покинуть улицы Рима

В частности, штраф в размере до 150 евро за употребление на улице алкогольных напитков в стеклянной таре после 22:00 и в любой другой таре после полуночи станет круглогодичным. После 02:00 ночи распивать алкоголь запрещено также в барах и клубах, пишет turizm.ru. Ранее правила временно действовали до марта 2019 года. Постоянными станут штрафы и для тех, кто ест рядом с городскими фонтанами и купается в них. Еда и питье также запрещены рядом со многими историческими и культурными объектами.

Согласно новым правилам, у туристов теперь не будет возможности сфотографироваться с центурионами в центре Рима. Власти запретили находиться на городских улицах людям в костюмах гладиаторов и других древнеримских героев. За нарушение правила полиция будет штрафовать в размере до 400 евро.

Еще одна кардинальная мера, принятая властями, это разрешение городской полиции ограничивать любому человеку доступ к определенным городским районам и общественному транспорту. Такое правило может быть применено ко всем, кого полицейские сочтут потенциально опасным для общественного порядка. За нарушение ограничения полиция вправе оштрафовать в размере 900 евро, а также запретить посещение некоторых районов города на один год.