Пьяного олимпийского чемпиона отстранили от соревнований

Спортсменам запретили сыграть в финале турнира серии World Curling Tour. Им было засчитано техническое поражение. На канадских кёрлингистов пожаловались спортсмены и зрители. После этого организаторы остановили турнир и приняли решение о дисквалификации.

«Они были сильно пьяны, ломали инвентарь и нецензурно выражались. Их поведение было недопустимым. Также они повредили раздевалку. Представители других команд пожаловались на поведение. В итоге было решено, что дальше это терпеть нельзя», — цитирует менеджера спортивного клуба Уэйда Тарбера CBC.