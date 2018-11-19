Пьяного олимпийского чемпиона отстранили от соревнований

Канадская команда по кёрлингу в составе Джэйми Коуи, Криса Шилла, Райана Фрая и Ди Джея Кидби была отстранена от участия в турнире Red Deer Curling Classic. Причиной отстранения было несоответствующее поведение спортсменов, которые вышли на лёд пьяными, передает championat.com.
Спортсменам запретили сыграть в финале турнира серии World Curling Tour. Им было засчитано техническое поражение. На канадских кёрлингистов пожаловались спортсмены и зрители. После этого организаторы остановили турнир и приняли решение о дисквалификации.
«Они были сильно пьяны, ломали инвентарь и нецензурно выражались. Их поведение было недопустимым. Также они повредили раздевалку. Представители других команд пожаловались на поведение. В итоге было решено, что дальше это терпеть нельзя», — цитирует менеджера спортивного клуба Уэйда Тарбера CBC.
Канадским кёрлингистам запрещено участвовать в будущих турнирах Red Deer Curling Classic. Среди нарушителей был и олимпийский чемпион. Фрай является чемпионом Олимпийских игр 2014 года.