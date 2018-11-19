В Пярну пожар уничтожил четыре дачи

В 01.22 ночью 17 ноября в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Хобурауа загорелся садовый домик. К тому времени, когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить расположенные поблизости дачи и местность вокруг домов, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Доступ к домам был осложнен и спасателям пришлось применить дисковую пилу, чтобы добраться до горящих зданий. Сгорели четыре садовых домика, в общей сложности 600 кв. м. Люди не пострадали.