Министерство юстиции ищет жилье для освободившихся осужденных

«Хорошо известно, что отсутствие жилья и рабочего места – это важнейшие факторы, почему освободившиеся из тюрьмы люди не могут самостоятельно начать законопослушную жизнь. Кроме отсутствия жилья и работы, есть и другие факторы, которые не позволяют жить самостоятельно. Например, поддерживающиеся семейные отношения дают освободившемуся мотивацию для действий, но у многих эти связи разрушены и нет нормальной социальной сети общения.

Так называемые дома на полпути, строительство которых поддерживается этим тендером, должны создать вокруг человека различные важные сферы деятельности, как работа, место жительства, семья и социальные навыки. Если благодаря этой услуге мы сможем предложить достаточно поддержки, риск рецидива будет снижаться быстрее, а общество только выиграет от сокращающейся преступности», - сказал руководитель проекта отдела криминальной политики Министерства юстиции Станислав Солодов.

Цель – увеличить участие освобождающихся из тюрем на рынке труда, в услугах рынка труда и социальных дел, образовании, и снизить риск возникновения рецидива: «В случае услуг по проживанию недостаточно предложить лишь кровать, параллельно нужны услуги по реабилитации, в том числе, социальное и долговое консультирование, психологические консультации, привыкание к работе и так далее. Консультационная услуга должна исходить из рисков и потребностей бывшего заключенного».

Целевой группой услуги являются бывшие заключенные, как освободившиеся вовремя и досрочно, так и находящиеся на контроле поведения.

Предлагающих услугу ищут в четырех регионах Эстонии: Северная, Западная, Восточная и Южная Эстония. Подать заявку с предложением на участие в тендере нужно до 11.00 18 декабря 2018 года. Предложение можно подать в Регистре госзаказов.

При составлении предложения советуют ознакомиться с инфоматериалами на сайте.

Ознакомление с условиями госзаказа пройдет 22 ноября в 11.00 в Министерстве юстиции, на которое можно зарегистрироваться через Регистр госзаказов.