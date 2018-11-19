Рынок "Энергия" в Нарве начали сносить: куда переедут продавцы?

Киоски, подлежащие сносу, работники рынка оклеили портретами мэра Нарвы Тармо Таммисте с подписью на английском “I love my? citi” (Я люблю свой (?) город).

Город продавал участок на ул. Энергия при условии, что покупатель инвестирует в него по согласованному графику 18,7 млн эстонских крон, построив здесь крытый рынок. На первое время город разрешил вести торговлю во временных киосках. В первый год покупатель - фирма Kinnisvarakapital - снесла стоявшие на участке гаражи, но в 2007 году с разрешения города продала участок (вместе со всеми обязательствами) фирме Alvel Ventures, принадлежащей нарвскому предпринимателю Александру Куксову.

Эта фирма начала с городом длительную переписку, прося уменьшить инвестиционные обязательства. Мол, экономические условия изменились, кредит получить стало сложно и построить обещанный крытый рынок просто невозможно. Город в ответ не раз штрафовал собственника за невыполнение обязательств. На данный момент конца этой истории не видно.

У киосков тем временем кончилось разрешение на эксплуатацию. Было понятно, что в таком виде город не разрешит их использовать, поскольку они не соответствовали требуемым нормам, и началась параллельная эпопея: город несколько раз требовал снести киоски, затем выписывал штраф за неисполнение этого требования. Штрафы фирма упорно не платила.

И вот городские власти приступили к реализации сценария "на самый крайний случай". Но пока одни рабочие по заказу города сносят киоски, не имеющие разрешения на эксплуатацию, тут же другие рабочие по заказу собственника рынка Александра Куксова строят 6 новых киосков. Формально, к этим киоскам претензий пока нет. Часть продавцов переедет в них.

Одна из покупательниц рынка рассказывает, что ее любимый киоск с недорогими колбасными изделиями тоже снесут. Но работавшая в нем фирма переедет в торговый павильон рядом с ДК "Ругодив", где раньше торговали цветами.

Работница рынка высказывает неожиданное предположение, что в крытый рынок может превратиться здание, известное в Нарве как сиреневый банк. Мол, оно принадлежит тому же предпринимателю, что и территория рынка "Энергия".

Еще одна продавщица, которая настоятельно требует не фотографировать ее и ее товары, заверяет, что будет торговать здесь и дальше - и никто ее с места не сдвинет, даже если снесут киоск, в котором она работает сейчас.

Отдельный случай - люди, торгующие на территории рынка "Энергия" не в киосках, а со столов, просто установленных на асфальте. На рынке говорят, что в день они платят по 2, а кто и по 1,5 евро за "аренду площадей". Такими импровизированными торговыми точками пользуются, например, пенсионеры, которые реализуют излишки урожая со своих дач.