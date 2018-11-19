Очумелые ручки: таллиннец необычным способом прикрепил датчик дыма
19 ноября 2018, 14:30
Ныммеская бригада спасателей опубликовала в соцсети Facebook фотографию, которая была сделана во время проверки жилых домов.
Так, в одном из домов взору спасателей открылась удивительная картина: дымовой датчик был прикручен шурупом к стене прямо в упаковке.
Спасатели в своем посте отметили, что это очередной перл в копилку случаев, когда датчики дыма используются неправильно. «Когда сложно достать датчик из упаковки и закрепить на потолке, очумелые ручки могут прикрутить его вместе с упаковкой к стене. Даже отверстие проделано было, чтобы устройство могло выполнять свою функцию», - иронизируют они.
«Очередной повод задуматься. К каждому товару прилагается инструкция. Имеет смысл изучить ее перед установкой», - посоветовали спасатели.