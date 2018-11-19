Пн, 19.11.2018
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  • Очумелые ручки: таллиннец необычным способом прикрепил датчик дыма

Очумелые ручки: таллиннец необычным способом прикрепил датчик дыма

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Датчик дыма. Иллюстративное фото.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Ныммеская бригада спасателей опубликовала в соцсети Facebook фотографию, которая была сделана во время проверки жилых домов.

Так, в одном из домов взору спасателей открылась удивительная картина: дымовой датчик был прикручен шурупом к стене прямо в упаковке.

Спасатели в своем посте отметили, что это очередной перл в копилку случаев, когда датчики дыма используются неправильно. «Когда сложно достать датчик из упаковки и закрепить на потолке, очумелые ручки могут прикрутить его вместе с упаковкой к стене. Даже отверстие проделано было, чтобы устройство могло выполнять свою функцию», - иронизируют они.

«Очередной повод задуматься. К каждому товару прилагается инструкция. Имеет смысл изучить ее перед установкой», - посоветовали спасатели.

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