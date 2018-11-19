Картина дня: правительственный кризис, радиоактивные отходы и сбитый на шоссе медведь

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Каллас: Партия реформ готова перенять руководство правительством
Партия реформ готова перенять руководство правительством, оказавшимся в кризисе из-за миграционного пакта ООН, сообщила председатель партии Каллас. Читайте далее...
Паэт: внутриполитическая борьба подрывает сильную позицию Эстонии в Европе
Евродепутат Урмас Паэт считает, что внутриполитическая борьба, которая привела к кризису в правительстве, подрывает сильную позицию Эстонии в Европе и мире. Читайте далее...
Бывший собственник Silmet оставил огромное количество радиоактивных производственных отходов
Собственники предприятия Silmet, занимающегося очисткой редкоземельных металлов зарубежного происхождения, не выполнили взятые на себя перед Эстонией обязательства, и не вывезли из Силлямяэ в США огромное количество производственных отходов, содержащих радиоактивные вещества. Читайте далее...
Видео: сбитый на шоссе Таллинн-Нарва медведь пытается отползти на обочину
Читатель Postimees Артем прислал в редакцию безрадостное видео - вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва в районе Тойла можно было увидеть медведя, которого сбила машина. Задние лапы животного не слушались, кое-как мишка смог сместиться с проезжей части на обочину. Читайте далее...
В Таллинне столкнулись трамваи: пострадали четыре человека
В понедельник утром в столичном микрорайоне Копли при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека. Читайте далее...
В Финляндии озадачены словами Трампа о граблях
Вся Финляндия озадачена: президент США похвалил страну за то, что ее жители граблями расчищают леса от листвы и сорняков. Читайте далее...
Опрос: неэстонцы боятся экономического кризиса значительно больше, чем эстонцы
Предвыборные кампании партий все больше набирают обороты, в публичных выступлениях все чаще звучат истерические ноты, в связи с этим Postimees решил выяснить, чего на самом деле боятся жители Эстонии. Читайте далее...
Фракция Центристской партии поддерживает рамочное соглашение о миграции
Фракция Центристской партии сегодня решила поддержать рамочное соглашение, которое предполагает большее международное сотрудничество по вопросам миграции, основам по решению нелегальной миграции, а также защите прав жителей Эстонии, сообщает пресс-служба фракции. Читайте далее...
В Таллинне мужчину ударили ножом в спину
В конце прошлой недели в Таллинне мужчина тяжело пострадал от удара ножом. Читайте далее...
Более 4000 человек подписали письмо против закрытия аптек
Эстонское объединение аптек (EAÜ) передало сегодня в Рийгикогу коллективное обращение, в котором требуют сохранить аптеки, под письмом свои подписи поставили более 4000 человек. Читайте далее...