Картина дня: правительственный кризис, радиоактивные отходы и сбитый на шоссе медведь

Каллас: Партия реформ готова перенять руководство правительством

Партия реформ готова перенять руководство правительством, оказавшимся в кризисе из-за миграционного пакта ООН, сообщила председатель партии Каллас. Читайте далее...

Паэт: внутриполитическая борьба подрывает сильную позицию Эстонии в Европе

Евродепутат Урмас Паэт считает, что внутриполитическая борьба, которая привела к кризису в правительстве, подрывает сильную позицию Эстонии в Европе и мире. Читайте далее...

Бывший собственник Silmet оставил огромное количество радиоактивных производственных отходов

Собственники предприятия Silmet, занимающегося очисткой редкоземельных металлов зарубежного происхождения, не выполнили взятые на себя перед Эстонией обязательства, и не вывезли из Силлямяэ в США огромное количество производственных отходов, содержащих радиоактивные вещества. Читайте далее...

Видео: сбитый на шоссе Таллинн-Нарва медведь пытается отползти на обочину

Читатель Postimees Артем прислал в редакцию безрадостное видео - вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва в районе Тойла можно было увидеть медведя, которого сбила машина. Задние лапы животного не слушались, кое-как мишка смог сместиться с проезжей части на обочину. Читайте далее...

В Таллинне столкнулись трамваи: пострадали четыре человека

В понедельник утром в столичном микрорайоне Копли при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека. Читайте далее...

В Финляндии озадачены словами Трампа о граблях

Вся Финляндия озадачена: президент США похвалил страну за то, что ее жители граблями расчищают леса от листвы и сорняков. Читайте далее...

Опрос: неэстонцы боятся экономического кризиса значительно больше, чем эстонцы

Предвыборные кампании партий все больше набирают обороты, в публичных выступлениях все чаще звучат истерические ноты, в связи с этим Postimees решил выяснить, чего на самом деле боятся жители Эстонии. Читайте далее...

Фракция Центристской партии поддерживает рамочное соглашение о миграции

Фракция Центристской партии сегодня решила поддержать рамочное соглашение, которое предполагает большее международное сотрудничество по вопросам миграции, основам по решению нелегальной миграции, а также защите прав жителей Эстонии, сообщает пресс-служба фракции. Читайте далее...

В Таллинне мужчину ударили ножом в спину

В конце прошлой недели в Таллинне мужчина тяжело пострадал от удара ножом. Читайте далее...

Более 4000 человек подписали письмо против закрытия аптек