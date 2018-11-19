Пн, 19.11.2018
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Филяндия озабочена вмешательством России в работу GPS

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Финляндия высказал послу Российской Федерации свою озабоченность по поводу вмешательства в работу GPS на территории Финляндии, передает Yle.

Государственный секретарь министерства иностранных дел Матти Анттонен обсудил данный вопрос с послом РФ в Финляндии Павлом Кузнецовым. Анттонен заявил, что Финляндии обеспокоена вмешательством в работу GPS и тем, что это подвергло опасности гражданскую авиацию.

Анттонен сказал, что Финляндия надеется получить от России дополнительные данные, а также ожидает от российской стороны ответственных действий.

Начальник отдела безопасности МИДа Финляндии Сари Раутио сообщила, что в беседе стороны проявили обоюдную заинтересованность в вопросе безопасности воздушного сообщения.

Ни о каких конкретных действиях, однако, кроме просьбы предоставить дополнительные сведения, договоренности не было. Это значит, что дальнейшие действия и их график пока неизвестны, сообщила Раутио.

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