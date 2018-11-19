Филяндия озабочена вмешательством России в работу GPS

Финляндия высказал послу Российской Федерации свою озабоченность по поводу вмешательства в работу GPS на территории Финляндии, передает Yle.
Государственный секретарь министерства иностранных дел Матти Анттонен обсудил данный вопрос с послом РФ в Финляндии Павлом Кузнецовым. Анттонен заявил, что Финляндии обеспокоена вмешательством в работу GPS и тем, что это подвергло опасности гражданскую авиацию.
Анттонен сказал, что Финляндия надеется получить от России дополнительные данные, а также ожидает от российской стороны ответственных действий.
Начальник отдела безопасности МИДа Финляндии Сари Раутио сообщила, что в беседе стороны проявили обоюдную заинтересованность в вопросе безопасности воздушного сообщения.
Ни о каких конкретных действиях, однако, кроме просьбы предоставить дополнительные сведения, договоренности не было. Это значит, что дальнейшие действия и их график пока неизвестны, сообщила Раутио.