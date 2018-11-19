Иван Сергеев, скорее всего, перестанет руководить нарвским Департаментом архитектуры

Нарвская городская управа объявила конкурс на должность директора Департамента архитектуры и городского планирования. Сейчас обязанности директора исполняет главный архитектор города Иван Сергеев. Иван останется на должности городского архитектора, но управа хочет подыскать для него и других сотрудников департамента нового начальника.
“Инициатором конкурса был я, - сообщил вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Когда я пришел в управу год назад, мы посмотрели на объем работы, который есть, и пришли к выводу, что Иван как главный архитектор может дать городу больше, когда сконцентрируется на своей узкой специализации. Администрирование департамента, управление большим коллективом - а он в Департаменте архитектуры и городского планирования большой - занимает много времени. В городе сейчас ведется много проектов. Поэтому я посчитал, что Ивану нужно сосредоточится на работе главного архитектора”.
Заявки на конкурс городская управа принимает до 23 ноября.
"Я хотел бы видеть на этом посту сильного администратора, который бы хорошо управлял коллективом, - сказал Алексей Евграфов. - Иван тоже является сильным администратором. Но, повторюсь, пусть он лучше сосредоточится на работе архитектора. Хотя, до 23 числа... возможно, Иван и сам до этого срока подаст заявку на конкурс".
Иван Сергеев комментирует эту возможность завуалированно: "Я согласен. Я больше вижу себя в качестве архитектора. Хотя до 23-го действительно есть время, так что оставлю пока вас в неведении”.