Скоро в Нарве распахнет двери Vaba Lava: какие постановки нельзя пропустить?

Центр Vaba Lava в Нарве распахнет свои двери 1 декабря и первыми на новую сцену ступит театр R.A.A.A.M с премьерой российского режиссера Дмитрия Егорова «Транзит. Остановите музыку».

Документальная постановка о гастролях эстонских музыкантов в СССР, которая построена на интервью с известными музыкальными деятелями, такими как Александр Кутиков, Аллан Вайнола, Андрей Макаревич, Анне Вески, Артемий Троицкий, Бенно Бельчиков, Денис Поляков, Харди Волмер, Игорь Маазик, Иво Линна, Иво Ууккиви, Микк Тарго, Олави Пихламяги, Пеетер Вяхи, Пеетер Волконский, Тынис Мяги и др.

Работа над постановкой длилась более двух лет. Создатели спектакля провели беседы с различными эстонскими деятелями музыкального искусства – композиторами, артистами, музыкантами, продюсерами, критиками. Спектакль рассказывает о том времени, когда эстонские артисты по пять раз в день собирали полные публики стадионы. О том времени, когда западный синтезатор стоил дороже советского автомобиля. О том времени, когда за панковский ирокез милиция могла избить носителя прически. О том времени, когда все жаждали свободы. О том времени, когда Эстония стала свободной. О том времени, когда цена свободы могла стать слишком высокой.

На сцене знаменитые эстонские актеры и музыканты: Иво Ууккиви, Ярек Касар, Вейко Тубин, Мартин Кыйв, Мартен Кунингас, Павел Бочаров и Стефи Пяхн.

После спектакля в честь открытия театрального центра состоится эксклюзивный концерт, на котором выступят Тынис Мяги, Марью Ляник, Яарек Касар и другие известные исполнители совместно с коллективом Estraadiraadio. Ведущий вечера - Пеэтер Волконский.

Следующее событие - спектакль Королевского драматического театра Швеции «Гедда Габлер» по одной из самых знаменитых пьес Генрика Ибсена. История, написанная в 1890-м году, рассказывает о женщине, презирающей рамки и ожидания «реального» мира, в котором любовь способна только разрушать. Гедда очень сложный человек, с комплексами, страхами, она лишняя в обществе. Все пытаются втиснуть ее в какую-то простую социальную рамку (жена, любовница, мать), а она не может встроиться в это по самой своей природе. В 1998 году Гедду Габлер сыграла сама Анна Петтерссон в Стокгольмском городском театре, что высоко оценили критики. Теперь уже она открывает эту пьесу как постановщик в оригинальной и радикальной манере визуального эксперимента.

Спектакль будет сыгран два раза в Нарве и Таллинне, 2 и 4 декабря при поддержке Посольства Швеции и Шведского института.

Закрывает неделю сценического искусства документальный спектакль Государственного драматического театра Литвы «Зеленый луг», который буквально собран по крупицам.

Это истории настоящих людей, работников ядерной станции Игналина, простых жителей города Висагинас, который имеет небольшое сходство с ида-вируским регионом в Эстонии.