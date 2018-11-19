Скоро в Нарве распахнет двери Vaba Lava: какие постановки нельзя пропустить?

Открытие нового театрального центра Vaba Lava в Нарве посвящено юбилею Эстонской Республики и ознаменуется 11-дневным фестивалем сценических искусств.
Центр Vaba Lava в Нарве распахнет свои двери 1 декабря и первыми на новую сцену ступит театр R.A.A.A.M с премьерой российского режиссера Дмитрия Егорова «Транзит. Остановите музыку».
Документальная постановка о гастролях эстонских музыкантов в СССР, которая построена на интервью с известными музыкальными деятелями, такими как Александр Кутиков, Аллан Вайнола, Андрей Макаревич, Анне Вески, Артемий Троицкий, Бенно Бельчиков, Денис Поляков, Харди Волмер, Игорь Маазик, Иво Линна, Иво Ууккиви, Микк Тарго, Олави Пихламяги, Пеетер Вяхи, Пеетер Волконский, Тынис Мяги и др.
Работа над постановкой длилась более двух лет. Создатели спектакля провели беседы с различными эстонскими деятелями музыкального искусства – композиторами, артистами, музыкантами, продюсерами, критиками. Спектакль рассказывает о том времени, когда эстонские артисты по пять раз в день собирали полные публики стадионы. О том времени, когда западный синтезатор стоил дороже советского автомобиля. О том времени, когда за панковский ирокез милиция могла избить носителя прически. О том времени, когда все жаждали свободы. О том времени, когда Эстония стала свободной. О том времени, когда цена свободы могла стать слишком высокой.
На сцене знаменитые эстонские актеры и музыканты: Иво Ууккиви, Ярек Касар, Вейко Тубин, Мартин Кыйв, Мартен Кунингас, Павел Бочаров и Стефи Пяхн.
После спектакля в честь открытия театрального центра состоится эксклюзивный концерт, на котором выступят Тынис Мяги, Марью Ляник, Яарек Касар и другие известные исполнители совместно с коллективом Estraadiraadio. Ведущий вечера - Пеэтер Волконский.
Следующее событие - спектакль Королевского драматического театра Швеции «Гедда Габлер» по одной из самых знаменитых пьес Генрика Ибсена. История, написанная в 1890-м году, рассказывает о женщине, презирающей рамки и ожидания «реального» мира, в котором любовь способна только разрушать. Гедда очень сложный человек, с комплексами, страхами, она лишняя в обществе. Все пытаются втиснуть ее в какую-то простую социальную рамку (жена, любовница, мать), а она не может встроиться в это по самой своей природе. В 1998 году Гедду Габлер сыграла сама Анна Петтерссон в Стокгольмском городском театре, что высоко оценили критики. Теперь уже она открывает эту пьесу как постановщик в оригинальной и радикальной манере визуального эксперимента.
Спектакль будет сыгран два раза в Нарве и Таллинне, 2 и 4 декабря при поддержке Посольства Швеции и Шведского института.
Закрывает неделю сценического искусства документальный спектакль Государственного драматического театра Литвы «Зеленый луг», который буквально собран по крупицам.
Это истории настоящих людей, работников ядерной станции Игналина, простых жителей города Висагинас, который имеет небольшое сходство с ида-вируским регионом в Эстонии.
Спектакль основывается на документальном материале, на сцене работники станции Игналина и жители города Висагинас. Люди, кто тем или иным образом связаны с этим ядерным монстром. Например, свою историю расскажет младший офицер пограничной службы области Игналины, специалист по дрессировке служебных собак, специалист дивизии опорной службы и специалист по устранению перебоев в Игналине, старший инженер отдела по радиационной безопасности, а также независимый консультант по энергетике, юрист и другие жители Висагинас. Каждый из них делится своей историей о самом большом, самом загадочном промышленным объекте в Восточной Европе.
«Зеленый луг» - это термин, принятый в оборот сотрудниками ядерной станции. Таким образом они обозначают зеленую растительность, которая появится на месте разрушенного комплекса, разбора реактора и ликвидированных турбин. Полная ликвидация станции запланирована на 2038 год, однако в комплексе станции постоянно ведутся работы по его ликвидации.
Спектакль будет показан 9, 10 и 11 декабря на трех языках, русском, литовском и английском с интегрированными субтитрами.
Главная сцена нарвского центра Vaba Lava позволяет ставить не только спектакли, но и выступать цирковым гимнастам. Ведущий цирк Финляндии, Race Horse Company, даст представление Urbotek с акробатами и опасными трюками, а также устроит бесплатные занятия для детей.
В рамках программы недели сценических искусств в театральном центре состоится семинар для театральных критиков и продюсеров на тему международного сотрудничества. На выходных состоится первое мероприятие новой серии концертов Vaba Start. Концерты и мероприятия, где будут представлены различные Ида-Вирумааские музыкальные коллективы и диджеи, а также приглашенные музыкальные исполнители.
В воскресенье столичный кинотеатр "Сыпрус" в рамках открытия театрального центра представит свою программу. Помимо документального кино, будет показан фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Театральный центр Vaba Lava в Нарве и неделю сценических искусств поддерживают целевые фонды Капитала Культуры: капиталы драматического, музыкального искусства, экспертная группа Ида-Вирумаа, министерство культуры. Так же центр и программу открытия поддерживает шведский Институт, посольство Швеции, Финский институт в Эстонии, Институт Гете.
В 2018 году отмечается столетний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.