Тянак и Ярвеоя стали лучшими раллистами года

"Иногда кажется, что Эстония больше, чем на карте. Я получаю эту награду лучшему гонщику с помощью болельщиков уже третий год подряд", - пошутил Тянак на вручении призов.

"Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку. Это был невероятный год, я смог конкурировать с Тьерри Нойвилем и Себастьяном Ожие, а также с другими гонщиками. Каждый этап представлял собой дикую конкуренцию за места на подиуме, и в итоге я доволен сезоном. Да, мы не получили титул, но тем голоднее до побед я буду", - сказал Тянак.

Лучшего штурмана сезона также определяли болельщики. Этот приз достался напарнику Тянака, штурману Мартину Ярвеоя.

"Все штурманы всегда делают всё возможное, чтобы пилот показал свой лучший результат", - сказал Ярвеоя.

Чемпион мира по ралли Себастьян Ожие в этом году завоевал свой шестой титул, но при этом отметил, что Ярвеоя помог французу на ралли Сардинии: "Мартин - один из самых сердечных людей в раллийном мире. Однажды он принес нам карту гонки, которую мы с напарником забыли, чтобы мы смогли продолжить ралли. Так что спасибо Мартину, в том числе и за наш титул", - сказал Себастьян Ожие.