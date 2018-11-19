И сегодня коалиция не достигла единодушия по миграционному договору

Ратас отметил, что ждет результатов предстоящего в четверг голосования по договору в Рийгикогу. По его словам, насколько ему известно, вся центристская фракция за исключением одного человека будет голосовать за одобрение присоединения к договору. Он также выразил уверенность, что Рийгикогу одобрит договор простым большинством голосов.