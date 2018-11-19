И сегодня коалиция не достигла единодушия по миграционному договору

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил после завершения состоявшегося в понедельник днем заседания совета коалиции, что правящий союз не достиг единодушия по миграционному договору.
Ратас отметил, что ждет результатов предстоящего в четверг голосования по договору в Рийгикогу. По его словам, насколько ему известно, вся центристская фракция за исключением одного человека будет голосовать за одобрение присоединения к договору. Он также выразил уверенность, что Рийгикогу одобрит договор простым большинством голосов.
Передать вопрос о миграционном договоре в Рийгикогу предложила в понедельник утром Социал-демократическая партия, Центристская партия это предложение поддержала. Партия «Отечество» сообщила, что если тема будет передана в парламент, то и там партия не выступит за одобрение договора.