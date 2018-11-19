Полиция обнаружила внедорожник, набитый десятками тысяч контрабандных сигарет

В ходе пограничного контроля в автомобиле обнаружили 54 240 контрабандных сигарет с белорусскими торговыми знаками. Налогово-таможенный департамент начал производство в отношении находившейся за рулем женщины.

Той же ночью в 3.30 пограничники проверили в пункте Лухамаа внедорожник Volvo с латвийскими номерами, где обнаружили резиновую дубинку, владеть и пользоваться которой гражданским лицам запрещено по Закону об оружии. Запрещенный предмет у водителя изъяли, составили протокол о проступке, а затем разрешили ему продолжить путь.