Галерея: Эйки Нестор передал Рийгикогу проект заявления по миграционному пакту

"Передаю проект заявления с 39 подписями депутатов Рийгикогу", - сказал Нестор на заседании парламента. В качестве причины заявления Нестор указал на внутриполитическую ситуацию, не позволившую правительству одобрить присоединение Эстонии к глобальному рамочному миграционному договору ООН.

В понедельник SDE сообщила, что намерена предоставить Рийгикогу принятие решения по поддержке миграционного договора ООН, которое правительство не приняло в четверг из-за противостояния партии «Отечество». Крупнейший партнер правящей коалиции, Центристская партия, сообщила, что поддерживает рассмотрение вопроса в Рийгикогу, партия «Отечество» высказалась против. Разногласия привели к кризису в правительстве.

"Составители заявления считают, что наряду с законотворчеством обязанностью избранных народом депутатов является также обсуждение и принятие решений по важным для общества вопросам. Поскольку глобальный рамочный миграционный договор ООН не подлежит ратификации Рийгикогу, для принятия позиции больше всего подходит форма заявления Рийгикогу. Инициаторы убеждены, что в случае, если заявление будет принято, Рийгикогу выразит единодушное декларирование принадлежности Эстонской Республики к числу государств мира, осознающих, что в одиночку государство не может остановить миграционный натиск", - говорится в пояснительной записке к проекту заявления.