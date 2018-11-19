Разбой и попытка убийства в Maxima: суд вынес приговор

В начале апреля 2015 года четверо решили ограбить магазин Maxima. Теперь уже бывшие: кассирша, старший кассир, охранник и сводный брат старшего кассира, рассказывает Русский TVNET.

Поначалу было решено, что кассирша вынесет из помещения магазина ящик с деньгами, передаст его одному из сообщников. В это же время трое соучастников решили ее убить. Инициатором убийства стал охранник.

Мужчина, обвиняемый в попытке убийства, свидетельствовал, что в семье он был младшим братом и всегда делал то, что говорили взрослые. Мать внушала ему, что семья - это святое. Но добавил, что матери было тяжело с его сводным братом, потому что он регулярно занимал деньги и никогда не отдавал.

Именно брат познакомил его с охранником, которому и пришло в голову ограбить магазин, план придумал старший кассир, он и распределил обязанности. План состоял из нескольких этапов: надо было забрать сложенные в ящик деньги, отработать с кассиром и инсценировать разбой, пишет LETA.

За день до ограбления ему было сообщено, что кассиршу нужно убить, чтобы никто не узнал о случившемся. Поначалу было решено, что ее надо застрелить, но оружие не нашли, поэтому был выбран нож. Охранник проинструктировал, куда и как бить, чтобы наверняка. И пригрозил, что если он не убьет кассиршу, то сам лишится жизни, потому что «слишком много знает».

В день совершения запланированного преступления злоумышленник подошел к магазину, одетый в темную одежду и с маской на лице. Через некоторое время к нему подошла кассирша, отдала ящик с деньгами, отвернулась, и тогда он ударил ее ножом.

От волнения удар не удался. Потерпевшая начала кричать, звать на помощь. Из магазина выскочил охранник, вспугнувший неудавшегося убийцу. Свою вину тот признал полностью. Его брат также признал вину, добавив, что когда ему предложили совершить преступление, он не отказался по глупости. Когда одумался, было поздно. Причиной явилось то, что он хотел погасить кредит в 500 евро.