Видео: большинство популярных курортов Испании затопило из-за шторма

Десятки районов Испании, в которых находится большинство популярных курортов страны, затоплены в результате сильнейших ливней, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс». Мощный шторм обрушился, в частности, на остров Тенерифе и на Балеарские острова. Очевидцы сообщили о десятиметровых волнах. В городе Малага штормовым ветром и ливнем смыло несколько уличных кафе и ресторанов.