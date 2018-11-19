Видео: большинство популярных курортов Испании затопило из-за шторма

Десятки районов Испании, в которых находится большинство популярных курортов страны, затоплены в результате сильнейших ливней, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс». Мощный шторм обрушился, в частности, на остров Тенерифе и на Балеарские острова. Очевидцы сообщили о десятиметровых волнах. В городе Малага штормовым ветром и ливнем смыло несколько уличных кафе и ресторанов.
«Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой», - пишет газета El Confidencial.
Как отмечает издание, на острове Тенерифе волны достигали десяти метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.
В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.