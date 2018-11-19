Новый закон: в каких ситуациях теперь можно потребовать у турфирмы возврата денег

В дальнейшем у путешественников будет значительно больше прав на получение более основательной информации о своих правах и конкретных услугах.

Представители департамента подчеркивают, что каждому, предлагающему туристические услуги предприятию, придется пересмотреть свою деятельность, и определить, кем он является в свете новой директивы. От этого в свою очередь зависит, обязан ли он представлять извещение об экономической деятельности и иметь залог. Согласно новому порядку, связанный с туризмом предприниматель может быть и организатором услуги ночлега, перевозчиком путешественников и предлагать иные туристические услуги.

Понятие пакета путешествий получило более широкое, чем прежде, значение. «Директива идет в ногу с меняющимися привычками потребителей, поскольку путешественники все больше хотят самостоятельно составлять перечень услуг своего путешествия. Раньше пакетом путешествий был лишь тот перечень услуг, который организатор составил по собственной инициативе, теперь же пакетом считаются и те путешествия, которые составляются по пожеланию путешествующего. Таким образом, клиенты получили большую защиту своих прав»,- прокомментировал генеральный директор Департамента защиты прав потребителей Андрес Соонисте.

Директива ввела нового понятие организации туристических услуг. Если предприниматель облегчает потребителю выбор и покупку отдельных туристических услуг и из них не составляется пакет путешествия, то речь может идти об услугах, связанных с организацией путешествия. Важно знать, что заключающий договор об оказании услуг по организации путешествия предприниматель все равно обязан иметь залог.

Как путешественнику, так и предпринимателю следует знать, что предприниматель должен до заключения договора предоставить путешественнику инфолисток со стандартной информацией, как это до сих пор было в финансовом секторе.

«Стандартная информация нужна потому, что у путешественника могут возникнуть сложности в определении, идет ли речь о пакете путешествий или об услугах, связанных с организацией поездки, но его права зависят от конкретного типа услуги. Масштабы прав и защиты путешественника в случае договора о пакете путешествий больше, чем в случае услуг, связанных с организацией поездки», - объяснил Соонисте.

Хорошо знать и то, что в определенных ситуациях обеспечение договора о пакете путешествий стало дешевле для путешественника. Например, если после заключения договора, но до поездки, организатор путешествия поднимает цену более чем на восемь процентов, или в месте назначения возникли неизбежные и чрезвычайные обстоятельства, то у путешественника есть право расторгнуть договор и потребовать возврата всей выплаченной суммы. Такое же право есть и в случае, если путешественник не согласен с другими существенными изменениями в договоре о пакете путешествий.

Департамент защиты прав потребителя создал сайт как для путешественников, так и для предпринимателей, где объясняется основная информация для обеих целевых групп. Также каждый может проверить наличие залога у представляющего интерес турбюро.