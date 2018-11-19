Совет ЕС: безопасности мира угрожает недостаток воды

"Совет отмечает, что недостаток водных ресурсов способен подорвать мир и безопасность. Риски, связанные с водой, могут иметь серьезные гуманитарные и экономические последствия с потенциальным прямым воздействием на Евросоюз, включая миграционные потоки, - говорится в документах Совета ЕС, распространенных в Брюсселе. - Совет намерен активизировать в Евросоюзе действия в отраслях, связанных с водой, в качестве инструмента мира, безопасности и стабильности и твердо осудить использование воды как орудия войны".

В ЕС указывают на то, что вода имеет жизненное значение для человеческого здоровья и представляет собой необходимый элемент управления экосистемой, сельского хозяйства, энергетики и глобальной безопасности планеты.

Евросоюз заявляет о своей решимости развивать трансграничное и интегрированное управление водными ресурсами и повышать эффективность их расходования.