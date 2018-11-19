Ржавый автохлам сейчас можно сдать бесплатно

Гниющий автомобиль является опасным отходом, которыми можно заниматься только на предприятиях, у которых есть для этого права. Другими словами, нужно отвозить машину или поставщику, или предприятию, имеющему данное разрешение.

«Попадание любых отходов в правильное место нужно для того, чтобы исключить уничтожение экосистемы и направить как можно больше материала в новый оборот. Опасные отходы в этом смысле более сложная группа, и люди или не знают, что ими является или не в курсе, куда их можно сдать. Наша цель на этой неделе повторять основные факты об опасных отходах до тех пор, пока это не запомнят и не поймут, - сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма о сути длящейся до 2 декабря кампании. – Стоящий без дела во дворе, в лесопарке, на городской улице автохлам нарушает не только внешний вид, но и опасен для окружающей среды. Своей старой машине можно подарить новую жизнь, отдав ее туда, где из нее сделают что-то новое».

Министерство окружающей среды напоминает, что автохлам нельзя утилизировать самостоятельно или передавать его так называемым дельцам, у которых нет лицензии на оборот опасных отходов и разрешение на сбор отходов. Это запрещено законом и наказуемо.

Приняв в использование новые технологии и современные материалы при конструировании автомобилей, изготовители машин свели нагрузку на окружающую среду к минимуму. Это означает, что материалы, использованные в большей части современных машин, либо могут быть приняты во вторичное использование или принимаемы в оборот. Вернув машину поставщику, или передав ее предприятию, имеющему разрешение на работу с опасными отходами, автовладелец помогает разумному использованию наших энергетических ресурсов и сохранению нормальной среды обитания.

Опасными отходами являются те отходы, которые могут быть опасны для здоровья, имущества или окружающей среды. Их довольно много и у нас в домах: просроченные лекарства, ртутные градусники, домашняя химия, крысиный яд, батарейки и аккумуляторы.