Названы самые опасные для туристов страны

Самыми опасными для посещения компания посчитала Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, Нигер, ЦАР, Венесуэлу, Северную Корею, Сомали, Эритрею, Йемен, Гаити и Буркина-Фасо. Эти государства отмечены ярко-красным цветом на карте.

Россию, Китай, Казахстан, Индию и некоторые другие страны Азии и Южной Америки выделили в группу государств с быстро развивающейся переменчивой опасностью.

Самыми безопасными оказались многие европейские и северные страны, например, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Они закрашены зеленым цветом.