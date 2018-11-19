Бесчинства молодежной банды попали на видео

В воскресенье ночью на улице Силлутизе, Пярну, компания молодежи разбила окно часовни в похоронном бюро, а затем - еще два окна находящейся через дорогу бывшей тюрьмы, передает Pärnu Postimees.
Директор пярнуского похоронного бюро Viimne Tee Майе Рохумяги написала заявление в полицию об акте вандализма и передала записи с камеры наблюдения, где зафиксировано произошедшее.
"Такой вандализм очень огорчает", - отметила Рохумяги, по словам которой, молодые люди часто приходят разбивать окна в находящееся рядом старое здание больницы.
Если вы узнаете молодых людей с видео, похоронное бюро просит дать знать об этом по телефону 5627 2171 или 512 6113.
Около года назад стену часовни на улице Силлутизе разрисовали изображениями красных и оранжевых гениталий и сделали неприличные надписи.