Страны Евросоюза поддерживают проект договора о "Брекзите"

О "твердом единодушии" 27 стран ЕС по поводу проекта соглашения заявил и заместитель главы правительства Ирландии Саймон Коувени, который отвечает за переговоры по "Брекзиту" и возглавляет министерства иностранных дел и торговли. Этот документ - сбалансированный и честный компромисс между Лондоном и Брюсселем, написал Коувени в своем микроблоге Twitter.

Good meeting today with ⁦⁦@MichelBarnier + ⁦@HMcEntee⁩ . Strong consensus across EU 27 that Withdrawal Agreement represents a balanced+fair compromise between UK+EU interests. Negotiators now trying to finalise a positive Political Declaration on Future Relationship. pic.twitter.com/pB5VFIYZuG — Simon Coveney (@simoncoveney) 19 ноября 2018 г.

В свою очередь министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, комментируя проект договора по "Брекзиту" в интервью телеканалу ZDF, заявил: "Мы должны придерживаться того, что у нас имеется в данный момент". В похожем ключе высказались представители правительств Люксембурга, Бельгии, Нидерландов и Чехии, отмечает агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь выступила в защиту соглашения с Брюсселем. "Мы намечаем сделку, которая принесет Великобритании пользу. И пусть никто не сомневается - я твердо намерена довести дело до конца", - завила Мэй на конференции британской промышленной ассоциации CBI.

We have in view a deal that will work for the UK. And let no one be in any doubt – I am determined to deliver it. #CBI2018 pic.twitter.com/juEcQouaJp — Theresa May (@theresa_may) 19 ноября 2018 г.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. Между тем давление противников соглашения по "Брекзиту" на Мэй растет. По данным газеты "The Sun", чтобы провести голосование о недоверии премьеру, недостает всего шести голосов депутатов из необходимых 48. Ранее в знак протеста против условий сделки объявили об отставке министр по делам "Брекзита" Доминик Рааб, министр труда Эстер Маквей и госминистр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.