Фото: смотрите, как выглядит еще один необычный многоквартирный дом в Тарту

Строительство нового жилого комплекса началось в феврале. Все предвещало появление в Тарту зданий необычной архитектуры. Первые два дома уже готовы, и идет строительство третьего, который будет готов в начале нового года.

На 3-D-фото здания выглядели очень эффектно. Теперь можно сравнить их с реально построенными.

Готовые дома находятся по адресам Эра, 3 и Рийа, 22B. В первом доме квартир немного, и на портале недвижимости KV.EE их выставлено всего две. Второй дом гораздо больше, но и тут многие желающие уже опоздали: в продаже осталось всего три квартиры.

Рийа, 22B ФОТО: KV.EE

Рийа, 22B ФОТО: KV.EE

Эра, 3 ФОТО: KV.EE

Эра, 3 ФОТО: KV.EE