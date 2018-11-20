Фото: смотрите, как выглядит еще один необычный многоквартирный дом в Тарту

Дом-улитка в Тарту давно стал достопримечательностью университетского города. Новые здания в строящемся комплексе Riia kvartal тоже очень оригинальны. Первые дома готовы, и квартиры поступили в продажу. Портал Kodustiil предлагает посмотреть, как выглядит этот объект в реальности.
Строительство нового жилого комплекса началось в феврале. Все предвещало появление в Тарту зданий необычной архитектуры. Первые два дома уже готовы, и идет строительство третьего, который будет готов в начале нового года.
На 3-D-фото здания выглядели очень эффектно. Теперь можно сравнить их с реально построенными.
Готовые дома находятся по адресам Эра, 3 и Рийа, 22B. В первом доме квартир немного, и на портале недвижимости KV.EE их выставлено всего две. Второй дом гораздо больше, но и тут многие желающие уже опоздали: в продаже осталось всего три квартиры.
Больше информации об этом интересном проекте находится ЗДЕСЬ.