Вт, 20.11.2018
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  • Фото: смотрите, как выглядит еще один необычный многоквартирный дом в Тарту

Фото: смотрите, как выглядит еще один необычный многоквартирный дом в Тарту

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ФОТО: riiakvartal.ee

Дом-улитка в Тарту давно стал достопримечательностью университетского города. Новые здания в строящемся комплексе Riia kvartal тоже очень оригинальны. Первые дома готовы, и квартиры поступили в продажу. Портал Kodustiil предлагает посмотреть, как выглядит этот объект в реальности.

Строительство нового жилого комплекса началось в феврале. Все предвещало появление в Тарту зданий необычной архитектуры. Первые два дома уже готовы, и идет строительство третьего, который будет готов в начале нового года. 

На 3-D-фото здания выглядели очень эффектно. Теперь можно сравнить их с реально построенными.

Готовые дома находятся по адресам Эра, 3 и Рийа, 22B. В первом доме квартир немного, и на портале недвижимости KV.EE их выставлено всего две. Второй дом гораздо больше, но и тут многие желающие уже опоздали: в продаже осталось всего три квартиры. 

Рийа, 22B

ФОТО: KV.EE

Рийа, 22B

ФОТО: KV.EE

Эра, 3

ФОТО: KV.EE

Эра, 3

ФОТО: KV.EE

Больше информации об этом интересном проекте находится ЗДЕСЬ.

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