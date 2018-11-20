Вт, 20.11.2018
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Завелись мыши? Читайте, что нужно делать!

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ФОТО: pexels.com

Что вы будете делать, если обнаружите, что в вашем саду появились мыши? Заведете кота или насыплете яду? Однако герой публикации портала Kodustiil поступил по-другому. 

Фотограф из Великобритании, специализирующийся на съемках природы, Саймон Делл обнаружил в своем саду настоящую колонию мышей. Однако он не имел ничего против этих грызунов. Более того, он соорудил для них настоящий городок. 

Из деревяшек, мха, опавших веток и засохших растений вырос настоящий мышиный жилой район, где мыши настолько хорошо себя чувствуют, что позволяют Саймону себя фотографировать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас жилье у Саймона снимают три мышки, у которых даже есть имена: Джордж, Милдред и их детеныш Мини. В распоряжении мышей домик и игровая площадка с маленьким беговым колесом и прочими интересными предметами. Саймон кормит мышей ягодами и другой подходящей едой, которую он собирает для них во время своих пеших прогулок. 

«Я люблю природу, поэтому очень доволен своими сосуществованием с этими маленькими соседями», - говорит Делл, который планирует заняться модернизацией мышиного жилища. К Рождеству домик уже украшен.  

Больше о мышиной жизни в саду у фотографа смотрите ЗДЕСЬ.

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