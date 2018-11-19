МВД наградит сотрудников внушительными премиями за принципиальное поведение

Из приказа, подписанного канцлером Лаурой Лугна, следует, что шесть сотрудников получат премию в размере от 1314 до 2000 евро, передает новостной портал ERR.

Если часть получивших премии, согласно приказу, достигли в своей работе ожидаемо высоких результатов, то четыре сотрудника получили премии за необыкновенно выдающееся поведение, основанное на ценностях.

На вопрос, является ли принципиальное поведение такой редкостью в МВД, что нуждается в премии, советник по коммуникациям министерства Оля Кивистик ответила, что этой премией отмечают тех работников, которые достигли поставленной цели, а также сделали немного больше.