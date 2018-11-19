МВД наградит сотрудников внушительными премиями за принципиальное поведение

Министерство внутренних дел назначило премию шести сотрудникам, четверо из них получили премию за необыкновенно выдающееся принципиальное поведение, передает Postimees.
Из приказа, подписанного канцлером Лаурой Лугна, следует, что шесть сотрудников получат премию в размере от 1314 до 2000 евро, передает новостной портал ERR.
Если часть получивших премии, согласно приказу, достигли в своей работе ожидаемо высоких результатов, то четыре сотрудника получили премии за необыкновенно выдающееся поведение, основанное на ценностях.
На вопрос, является ли принципиальное поведение такой редкостью в МВД, что нуждается в премии, советник по коммуникациям министерства Оля Кивистик ответила, что этой премией отмечают тех работников, которые достигли поставленной цели, а также сделали немного больше.
"Премия за выдающееся принципиальное поведение дает Министерству внутренних дел возможность показать, что мы ценим, как человек справляется со своими рабочими обязанностями", - объяснила она.