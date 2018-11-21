Ср, 21.11.2018
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Выключайте на ночь новогодние гирлянды! Смотрите видео

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ФОТО: VidaPress

Вы оставляете новогодние гирлянды гореть всю ночь? Этого делать не следует, предупреждают пожарные и портал Kodustiil вместе с ними.

Лондонский спасательный департамент выложил на своей страничке в Twitter видео, в котором показано, как мгновенно распространяется огонь от вспыхнувшей елочной гирлянды. На то, чтобы загорелась вся комната, ушло 30 секунд! 

Пожарные напоминают, что во время праздников необходимо регулярно проверять состояние своих светящихся украшений - гирлянд и лампочек. Если некоторые из них повреждены, их нельзя использовать, а также не стоит ремонтировать их с помощью подручных средств. «Сломанные гирлянды должны быть заменены, а на ночь оставлять их нельзя ни в коем случае», - пишут лондонские пожарные в "Твиттере".

Самой безопасной альтернативой является использование лампочек на батарейках, но недостатком является то, что батареи работают не долго. Поэтому лучшее решение -  проверять состояние новогодних электроприборов и отключать их, когда вы спите или находитесь вдали от дома. 

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