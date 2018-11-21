Лондонский спасательный департамент выложил на своей страничке в Twitter видео, в котором показано, как мгновенно распространяется огонь от вспыхнувшей елочной гирлянды. На то, чтобы загорелась вся комната, ушло 30 секунд!

A house fire, most likely sparked by faulty Christmas tree lights, envelopes a living room in a shocking 40 seconds. Check your Christmas tree lights are in good condition & turn them off before you go to bed. Make sure you have working smoke alarms pic.twitter.com/UxIxC80UtQ — London Fire Brigade (@LondonFire) December 4, 2017

Пожарные напоминают, что во время праздников необходимо регулярно проверять состояние своих светящихся украшений - гирлянд и лампочек. Если некоторые из них повреждены, их нельзя использовать, а также не стоит ремонтировать их с помощью подручных средств. «Сломанные гирлянды должны быть заменены, а на ночь оставлять их нельзя ни в коем случае», - пишут лондонские пожарные в "Твиттере".