Пущенная в лося пуля досталась охотнику
19 ноября 2018, 20:45
В волости Мульги в воскресенье на охоте пострадал 67-летний охотник, которому попала в ногу пущенная другим охотником пуля, передает Sakala.
В воскресенье около десяти часов в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на охоте в волости Мульги. На месте происшествия выяснилось, что пущенная в лося пуля повредила ногу 67-летнего охотника. Скорая помощь увезла мужчину в больницу. Другой охотник не пострадал.
Полиция удостоверилась в том, что охотники были трезвы и обладали разрешением на оружие. Точные обстоятельства несчастного случая еще выясняются.