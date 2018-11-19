Пущенная в лося пуля досталась охотнику

В воскресенье около десяти часов в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на охоте в волости Мульги. На месте происшествия выяснилось, что пущенная в лося пуля повредила ногу 67-летнего охотника. Скорая помощь увезла мужчину в больницу. Другой охотник не пострадал.