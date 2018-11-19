Пн, 19.11.2018
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Пущенная в лося пуля досталась охотнику

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В волость Мульги пуля повредила ногу охотнику. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В волости Мульги в воскресенье на охоте пострадал 67-летний охотник, которому попала в ногу пущенная другим охотником пуля, передает Sakala.

В воскресенье около десяти часов в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на охоте в волости Мульги. На месте происшествия выяснилось, что пущенная в лося пуля повредила ногу 67-летнего охотника. Скорая помощь увезла мужчину в больницу. Другой охотник не пострадал.

Полиция удостоверилась в том, что охотники были трезвы и обладали разрешением на оружие. Точные обстоятельства несчастного случая еще выясняются.

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