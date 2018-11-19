Лауристин: Осиновский сам признал, что отреагировал слишком резко

"Стоит отметить, что Осиновский сегодня сам признал, что будучи в гневе сделал слишком резкое заявление, на самом деле у него не было мысли развалить правительство", - отметила Лауристин в Ringvaade.

Как сказала Лауристин, ситуация, когда министр одной из коалиционных партий по сути идет против всех добрых традиций внешней политики Эстонии, настолько шокирующая, что, как признал сам Осиновский, его реакция оказалась преувеличенной. Ведь традиционно вопросы внешней экономики единодушно стараются оградить от внутриполитической борьбы за очки.