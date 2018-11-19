Лауристин: Осиновский сам признал, что отреагировал слишком резко

По словам члена правления социал-демократической партии (СДПЭ) Марью Лауристин, председатель партии Евгений Осиновский признал, что отреагировал слишком резко, когда заявил, что СДПЭ покинет правительство, если член партии Отечество Урмас Рейнсалу не покинет пост министерства юстиции.
"Стоит отметить, что Осиновский сегодня сам признал, что будучи в гневе сделал слишком резкое заявление, на самом деле у него не было мысли развалить правительство", - отметила Лауристин в Ringvaade.
Как сказала Лауристин, ситуация, когда министр одной из коалиционных партий по сути идет против всех добрых традиций внешней политики Эстонии, настолько шокирующая, что, как признал сам Осиновский, его реакция оказалась преувеличенной. Ведь традиционно вопросы внешней экономики единодушно стараются оградить от внутриполитической борьбы за очки.
Правление СДПЭ обсудило в понедельник вечером напряженную ситуацию, возникшую в связи с глобальным договором ООН о миграции.