Фото: необыкновенный дом, построенный в 90-х годах

Выставленный на продажу дом построен в 1995 году и реновирован в 2005-м. Дом утеплили, поставили новую входную дверь, обновили прихожую и полностью заменили систему отопления. Позже балкон второго этажа был превращен в застекленный эркер.

ФОТО: city24.ee

Общая площадь дома - почти 130 квадратных метров. На первом этаже находятся: сени, большая прихожая, просторная гостиная с камином и атриумом, кухня, чулан, туалет и душевая, а также веранда. На втором этаже - две спальни, комната отдыха, холл на лестничной площадке и эркер. На полу - паркет и дощатый пол. Потолки и стены отделаны деревом.

ФОТО: city24.ee

Отопление в доме комбинированное: две хорошо сохраняющие тепло печи, котел центрального отопления, а во влажных помещениях - электроподогрев полов. Также имеется воздушно-тепловой насос. Вода поступает из скважины и подогревается в бойлере. Канализация - выгребная.

ФОТО: city24.ee

Хотя дому меньше, чем 30 лет, выглядит он, как строение времен первой Эстонской республики. Особенно стилизованным под старину выглядит часть фасада дома со своеобразной башенкой.

ФОТО: city24.ee

Во дворе находятся: сарай, гараж, садовый домик, парник, насосная, земляной погреб и красивая баня. Двор обнесен забором, с одной стороны - живая изгородь из елей. Во дворе растут ягодные кусты, яблони, цветы.

ФОТО: city24.ee