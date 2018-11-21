Ср, 21.11.2018
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  • Фото: в центре Таллинна продается своеобразная двухэтажная квартира

Фото: в центре Таллинна продается своеобразная двухэтажная квартира

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ФОТО: KV.EE

В центре Таллинне выставлена на продажу примечательная двухкомнатная квартира в реновированном старинном доме, передает портал Kodustill.

Двухъярусная квартира площадью 61,8 квадратных метра находится в доме, построенном в 1939 году. Благодаря части потолка, выполненной из стекла, она выглядит просторной и светлой. 

ФОТО: KV.EE

Отделочные работы выполнены из высококачественных материалов, а уникальность интерьеру придают оригинальные детали и продуманные решения. 

ФОТО: KV.EE

Ремонт коснулся не только декоративных элементов. Заменена электропроводка и трубы водоснабжения и канализации. 

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входит вся встроенная мебель, одно парковочное место и подвальное помещение. 

С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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