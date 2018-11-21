Фото: в центре Таллинна продается своеобразная двухэтажная квартира
21 ноября 2018, 10:21
В центре Таллинне выставлена на продажу примечательная двухкомнатная квартира в реновированном старинном доме, передает портал Kodustill.
Двухъярусная квартира площадью 61,8 квадратных метра находится в доме, построенном в 1939 году. Благодаря части потолка, выполненной из стекла, она выглядит просторной и светлой.
Отделочные работы выполнены из высококачественных материалов, а уникальность интерьеру придают оригинальные детали и продуманные решения.
Ремонт коснулся не только декоративных элементов. Заменена электропроводка и трубы водоснабжения и канализации.
В цену квартиры входит вся встроенная мебель, одно парковочное место и подвальное помещение.
С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.