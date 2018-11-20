Три вещи, которые ни в коем случае нельзя делать в гостях

Мало кто из гостей хамит или ведет себя развязно преднамеренно: как правило, они просто не думают, что тот или иной способ поведения может обидеть хозяев, порой очень глубоко. Именно поэтому портал о домоводстве House Beautiful написал о трех основных промахах, которые допускают гости.

Приходят раньше времени

Если приглашенным сказано, что их ждут к семи, нельзя являться в гости полшестого. Может получиться, что хозяева совсем не готовы к раннему приему. Даже если вы решили прийти пораньше, чтобы помочь хозяевам на кухне или просто развлечь их в ожидании других гостей, но специально не оговорили этого момента, по собственной инициативе приходить заранее не следует.

Наводят порядок

Конечно, вы не хотите ничего плохого, когда убираете на кухне посуду или поднимаете что-то с пола, но хозяевам это очень неприятно. Вы будто намекаете, что они плохо подготовились к приему гостей. Независимо от того, увидят ли ваши потуги другие гости, старайтесь держать себя в руках: неуклюжее желание помочь может только спровоцировать конфликт.

Суют нос в шкафы

Если вас так и тянет открыть ящики или дверцы шкафов или заглянуть в комнаты, куда вас не приглашали, вы - крайне невоспитанный человек. Конечно, осмотреть дом или квартиру, в которой вы впервые, очень заманчиво, но запомните, что гости не должны находиться в помещениях, для них не предназначенных. Если хозяева захотят показать вам дом, они сами предложат вам небольшую экскурсию. А на нет, как говорится, и суда нет.