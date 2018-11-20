В Брюсселе провалились переговоры по бюджету ЕС на 2019 год

Как заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, "в течение нескольких дней" будет представлено новое предложение по бюджету от Еврокомиссии, чтобы обеспечить соглашение до конца текущего года. Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения, пишет DW.com.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила одобрить бюджет в объеме 165,6 миллиардов евро, что на 3 процента больше нынешнего. Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.

Ранее, в августе, комиссар Эттингер призвал правительство Германии поддержать запланированное увеличение бюджета ЕС. Между тем, финансовая нагрузка на Германию, которая является крупнейшим бюджетным донором ЕС (доля ФРГ составляет около 35 млрд евро), а также на другие страны должна возрасти после выхода Великобритании из состава ЕС.