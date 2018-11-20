Оппозиционная Партия реформ хочет объявить правительству вотум недоверия

"Действительно, Партия реформ рассматривает эту возможность, глядя на то, что происходит. Ясно одно - это правительство не принимает решений уже с января, и как сказал председатель одной из коалиционных партий (социал-демократ Евгений Осиновский - прим.), государственное строительство поставлено на паузу. В последние дни видно, что правительство не способно принять ни одного решения. Если не удается принимать решения, а это работа правительства, то ответственность за власть нужно отдавать", - ответила Каллас на вопрос, не собираются ли реформисты выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу.